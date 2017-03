Økokrim etterforsker Olsø-saken

ANNONSE

Økokrim vil etterforske Kystad-saken, opplyser de i en pressemelding fredag.



Kjernespørsmålet er om Ap-politiker Rune Olsø, som rådgiver i Staur Holding, har opptrådte utilbørlig i forbindelse med en reguleringssak av et grøntområde på Kystad på Byåsen.

Kommuneadvokaten mener det «ikke kan utelukkes» at straffebestemmelsene om påvirkningshandel er overtrådt, noe Olsø selv avviser på det mest bestemte.

Olsø avviser påstandene

Olsø tar sterkt avstand fra kommuneadvokatens vurdering, som han mener bygger på «feilaktig faktum og feil juss».

Økokrim starter etterforskningen i samråd med politimesteren i Trøndelag.

Etterforskingen er i en tidlig fase, så Økokrim vil ikke kommentere eller bekrefte ytterligere detaljer knyttet til saken.

Ap støtter anmeldelse

Trondheim-ordfører Rita Ottervik sier Ap vil stemme for å anmelde Olsø når Kystad-saken kommer opp for formannskapet.

Beslutningen ble fattet under et ekstraordinært gruppemøte forrige onsdag.

– Vi har konkludert med at vi sammen med de øvrige partiene ønsker å bidra til mest mulig åpenhet til at denne saken blir vurdert juridisk, og vi vil stemme for en anmeldelse på den bakgrunnen at vi ønsker å få saken juridisk avklart, sa Ottervik til NRK.

Gikk av som Entra-sjef

Det har stormet rundt Olsø før og vakte oppsikt da hans venn og daværende næringsminister Trond Giske utnevnte ham til toppsjef i Entra.

