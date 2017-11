Økokrim henlegger saken mot Jo Lunder

Henlegger siktelse for grov korrupsjon mot tidligere VimpelCom-sjef Jo Lunder.

Lunder ble pågrepet og siktet av Økokrim i november 2015. Bakgrunnen var en betaling på 30 millioner dollar fra Vimpelcom til Takilant høsten 2011, like etter at Lunder hadde tiltrådt som konsernsjef.

- Siktelsen er henlagt etter bevisets stilling. For å kunne ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om skyld og at dette kan bevises i retten. Det er det samme beviskrav som gjelder for påtalemyndigheten som for domstolene, nemlig at enhver rimelig tvil skal komme siktede til gode, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim.

Betalte 795 millioner i bot



Saken er en del av en større internasjonal etterforsking av korrupsjon i Usbekistan. Teleselskapet VimpelCom har erkjent at det er begått korrupsjon, og har betalt 795 millioner dollar i bøter og inndragning til amerikanske og nederlandske myndigheter.

Økokrim har etterforsket hvilken kunnskap VimpelComs tidligere administrerende direktør hadde da han godkjente en transaksjonen hvor 30 millioner dollar ble overført til et selskap kontrollert av datteren til den tidligere presidenten i Usbekistan. Etterforskingen har vært omfattende med dokumentinnhenting og avhør i Nederland, Sveits og USA i tillegg til Norge. Det siste avhøret ble foretatt i USA i høst, skriver Økokrim på sin hjemmeside.

Har varslet krav

Lunder har tidligere varslet at han kommer til å rette erstatningskrav mot Økokrim.

– Jo lenger tiden går, jo større blir erstatningskravet. Jo Lunders taksameter begynte å tikke i begynnelsen av november, og det fortsetter å gå inntil Økokrim har trukket saken, sa hans advokat Cato Schiøtz til Dagens Næringsliv i februar i fjor.

Schiøtz har innkalt til pressekonferanse om saken på sitt kontor klokka 11.30 onsdag.

Etter at Telenor kjøpte seg inn i Vimpelcom i 1998, utviklet forholdet til det russiske selskapet seg til en verkebyll. Høsten 2014 ble det kjent at Vimpelcom ble etterforsket for store pengeoverføringer til et postboksselskap eid av venninnen til den usbekiske presidentdatteren Gulnara Karimova.

