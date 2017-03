Økokrim tiltaler Hexagon-sjef

ANNONSE

Økokrim mener de ulovlige handlene ble gjort gjennom selskapet Greenbridge Partners Ltd. i det norske selskapet Next Biometrics ASA i oktober 2015, skriver Dagens Næringsliv.

Den svenske 51-åringen ble lørdag 29. oktober i fjor varetektsfengslet i én uke i Oslo tingrett i forbindelse med etterforskningen.

Rollén nekter for å ha gjort noe ulovlig. Hexagon skriver i en pressemelding at Rollén og selskapet avviser alle påstandene. Styret i Hexagon understreker at de har full tillit til Rollén, og at han fortsetter som toppsjef i selskapet.

– Jeg er sikker på at anklagene mot Ola vil bli tilbakevist i retten, sier Hexagons styreformann Melker Schörling.

LES mer: Rollén slipper forlenget fengsling

OG her: Svensk direktør siktet for ulovlig innsidehandel i Norge