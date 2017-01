ANNONSE

Prisantydningen på denne leiligheten på Kolsås i Bærum var 4,1 millioner kroner, skriver Budstikka.

En heftig budrunde, med ni stykker involvert, presset prisen opp 1,8 millioner til 5,9 millioner.

- 2.000 treff

Eiendomsmegler Rune Tretterud i ABBL Eiendomsmegling er svært fornøyd:

- I løpet av to dager fikk vi over 2.000 treff på annonsen. Det var et veldig trøkk. Mange har vært på utkikk etter en slik type bolig i mange år. Kolsås er generelt sett et veldig populært område, og det kommer sjelden noe ut for salg her, sier Tretterud til avisen.

- Selges så ekstremt lite

- Enorm interesse, sier megler Tretterud.

- Hvordan forklarer du at interessen ble så stor?



- Det selges så ekstremt lite på Kolsås. Siste halvannet år er det solgt kun syv leiligheter i denne størrelsesorden, sier Tretterud til Nettavisen og legger til at:

- Mange ønsker seg hit, på grunn av nærhet både til Kolsås-senteret, naturen og T-banen. Det er forøvrig et område preget av mange eneboliger, forklarer han.

- Betenkelig



Selv om det er stas med salg som tar av, mener megleren det er grunn til bekymring:

- Det er betenkelig at man må gå til det skritt å betale så mye bare fordi tilbudet er så dårlig.

