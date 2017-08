Kommunenes skatteinntekter øker kraftig

Regjeringen får ny ammunisjon om i kravet om skattekutt.

Veksten i skatteinngangen er så sterk at kommunene i år får fire milliarder kroner mer enn ventet, skriver Dagens Næringsliv (krever abonnement).

Det er cirka like høyt som de frie inntektene pleier å øke. For kommunalminister Jan Tore Sanner (H) er dette et bevis på at Jonas Gahr Støres 15 milliarder i skatte- og avgiftsøkning i løpet av neste stortingsperiode ikke er svaret nå, skriver avisen.

– En form for lottogevinst, sier kommunalminister Jan Tore Sanner til avisen.

Ap skeptisk

Finansminister Siv Jensen (Frp) bekrefter også overfor Dagens Næringsliv at anslaget for neste år justeres opp.

Ap-nestleder Trond Giske på Arendalsuka.

– Utviklingen hittil i år har vært enda sterkere enn vi ventet i mai, og det er utsikter til at veksten tar seg videre opp neste år.

Regjeringen har brukt massive oljepenger og Ap-nestleder Trond Giske er ikke uten videre imponert over regjeringens «Lotto-gevinst».

– Selvfølgelig skal det være vekst i økonomien. Det ville vært helt skandaløst hvis vi skulle gått inn i en fireårsperiode helt uten vekst. Selv om sittende regjering har klart å skape veldig lav vekst, får vi ikke tro at de legger opp til nullvekst, sier Trond Giske til Dagens Næringsliv.

Vil gi mer skattekutt

Onsdag starter regjeringens budsjettkonferanse. Ifølge avisen vil det her bli lagt frem at veksten for 2017 og 2018 er sterkere enn hva regjeringen anslo i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Tallene som legges frem gjør at regjeringspartiene Høyre og Frp er sterkere i troen på at det vil være rom for å gi skattelettelser fremover.





