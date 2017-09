«Kongelig villa» fortsatt ikke solgt etter fire måneder

Til tross for kanskje Norges mest sette boligannonse gjennom tidende, er det fortsatt ingen som har kjøpt den unike villaen med kongelig preg i Sandefjord.

- Hvis huset ikke blir solgt som en helhet, selger jeg bare leilighetene hver for seg. Det løser seg alltid, sier Eva Hagen Gulliksen (48) til Nettavisen.

I starten av mai la hun ut huset sitt for salg på Finn. Huset har et kongelig preg og er sterkt inspirert av italienske palasser. Søyler, løver, Madonna og Buddha-figurer dominerer. Gulliksen har jobbet med interiøret over en tjueårsperiode.

Nettsuksess

Den uvanlig innredningen ga også uttelling på nett. Boligannonsen er trolig blitt den mest sette på Finn noensinne, godt hjulpet av at Nettavisen og deretter en rekke andre store medier, omtalte den.

POPULÆR: Annonsen for huset på Haukerød i Sandefjord er blitt sett mer enn 700.000 ganger, trolig mer enn noen annen boligannonse i Finns historie.

Men til tross for oppmerksomheten, har huset fortsatt ikke skiftet eier.

Huset har nå ligget ute på markedet i 131 dager, altså over fire måneder. Det er betydelig lengre enn gjennomsnittlig omsetningstid i Sandefjord, som var 42 dager i august, ifølge Krogsveen.

Gulliksen understreker at hun allerede har mottatt et bud over taksten på 9,5 millioner kroner, men at dette ikke har gått gjennom på grunn av manglende dokumentasjon hos budgiver.

- Vi er for tiden i forhandlinger. Det var også andre som var interessert i huset, men så kom det et veldig høyt bud som gjorde at andre som var interessert forsvant, sier Gulliksen.

Vil jobbe med hotell

Hun er imidlertid fortsatt optimist for at huset skal bli solgt.

- Vi visste at dette kom til å ta tid, og det er ikke alle som liker stilen på interiøret, så det var viktig å finne riktig kjøper, sier hun.

Gulliksen, som sier hun selger huset fordi hun trenger å ha litt mindre å styre med, har imidlertid ingen planer om å fortsatte å slutte med interiør.

SELGER HUS: Eva Hagen Gulliksen.

- Dette huset er bare en prøve, og jeg har drømmer om større prosjekter innen gips, kanskje på hoteller. Hvis ikke jeg kan gjøre det i en bedrift, vil jeg starte opp for meg selv, sier hun.