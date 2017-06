«Kongelig» villa i Sandefjord fortsatt ikke solgt

ANNONSE

- Jeg er ikke skuffet over at huset ikke er solgt ennå. Vi regnet med at det ville ta tid å selge huset. Dette er ikke en stil som alle vil ha, sier Eva Hagen Gulliksen (48) til Nettavisen.

I starten av mai la hun ut huset sitt for salg på Finn. Huset har nærmest et kongelig preg, og kan minne om italiensk palass. Søyler, løver, Madonna og Buddha-figurer dominerer. Gulliksen har brukt flere år på interiørjobben.

Nettsuksess

Det ga også uttelling på nett. Boligannonsen er trolig blitt den mest sette på Finn noensinne, godt hjulpet av at Nettavisen og deretter en rekke andre store medier, omtalte den.

Til tross for oppmerksomheten, er det fortsatt ingen som har ønsket å kjøpe villaen.

Huset har nå ligget ute på markedet i halvannen måned, betydelig lengre enn gjennomsnittlig omsetningstid i Sandefjord, som er 26 dager.

SELGER HUS: Eva Hagen Gulliksen.

Eieren understreker at hun ikke har noe hastverk med å selge.

- Dette får ta den tiden det tar. Samtidig tror jeg ikke det vil ta så lang tid før vi får solgt huset. Det er ting som skjer, sier Gulliksen hemmelighetsfullt.

Firer ikke på prisen

Prisen på huset er 9,5 millioner kroner, men den relativt høye prisen til tross, sier Gulliksen at det er uaktuelt å selge for mindre.

- Jeg kommer ikke til å selge for under 9,5 millioner kroner. Det er fire leiligheter og masse potensial igjen der. For den rette kjøperen er dette en innmari bra pris, sier hun.

Fått jobbtilbud

Gulliksen har også fått flere jobbtilbud etter at hun la ut annonsen på Finn.

- Jeg har fått mye oppringninger om jobber. For ikke lenge siden var jeg i Oslo og holdt et foredrag om hva jeg gjorde i huset for et arkitektfirma, sier Gulliksen.

Hun har også vært i kontakt med flere som ønsker at hun tegner hus og lager interiøret før dem. Så langt har hun ikke sagt ja til noen slike tilbud.

- Nå har jeg nok med å rydde huset og selge, men jeg har mange ideer og er åpen for alt av spennende jobber, sier Gulliksen.

