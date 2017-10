Kongsberg-direktør dømt til 4,5 års fengsel

Dag Tore Sekkelsten, tidligere salgssjef for Øst-Europa i Kongsberg Defence Communications, er dømt for utroskap, selvvask og skattesvik.

Det melder Økokrim i en pressemelding.

To år av fengselsstraffen er gjort betinget.

58-åringen blir også inndratt 14,7 millioner kroner.



Den tidligere salgssjefen i delvis statseide Kongsberggruppen, er dømt for grov økonomisk utroskap mot sin tidligere arbeidsgiver. Beløpet summerer seg til over 200 millioner kroner.

Sekkelsten er også dømt for grov selvvask (hvitvasking av utbytte fra egne straffbare handlinger) og grovt skattesvik, ifølge dommen fra Asker og Bærum tingrett.

Les også: Kongsberg-ansatt pågrepet

Les også: Én Kongsberg-ansatt siktet i korrupsjonssaken

Sekkelsten er blitt tiltalt for å utforme fiktive konsulentkontrakter og overprisede kontrakter med underleverandører med offentlige institusjoner i Romania. Mellom 1999 til 2008 fikk Kongsberggruppen kontrakter for 1,4 milliarder kroner i Romania under Sekkelstens ledelse.

58-åringen hadde «vide fullmakter til å inngå agentavtaler, og handlingene han nå dømmes for innebærer et grovt brudd på den tillit han var gitt», heter det i dommen. Avtalene ble inngått i Romania mellom 2000 til 2007.

Les også: Kongsberg-ledelsen må forklare seg for statsråden

- Dommen sender et viktig signal om at den som bevisst handler i strid med selskapets interesser risikerer lang fengselsstraff og inndragning av utbyttet fra den straffbare handlingen, sier førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo i Økokrim i pressemeldingen.

Sekkelsten (58) har vært ansatt i Kongsberggruppen siden slutten av 1980-tallet. Fra 1995 var han salgssjef med ansvar for Øst-Europa.

Kongsberggruppen er eid 50 prosent av den norske staten.

Mest sett siste uken