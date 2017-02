Konkurrentene knuser Rema 1000

ANNONSE

Kiwi og Extra valset over Rema 1000 i fjor. Det viser ferske tall Nettavisen har fått tilgang til.

Vekstvinner Kiwi økte omsetningen med 5,28 prosent. Coop-eide Extra fikk en vekst på 4,97 prosent. Rema 1000, som er størst av lavprisaktørene, økte «bare» 0,29 prosent.

Det totale dagligvaremarkedet var i fjor opp 2,2 prosent fra året før.

Reitan-familiens matvareimperium klarer med andre ord ikke å holde følge med verken konkurrentene eller totalmarkedet.

– Et veldig bra Rema-år



Tallene, som er utarbeidet av analysebyrået Nielsen, viser omsetningen for såkalte «sammenlignbare butikker» hos kjedene – altså butikker som var åpen i hele tolvmåneders perioden.

Remas kommunikasjonsdirektør Mette Fossum velger å fokusere på det positive.

– 2016 var et veldig bra år for våre kjøpmenn og Rema 1000, og vi har aldri solgt så mye varer som vi har gjort i 2016 – til de laveste prisene, selvsagt. Vi ønsker oss jo alltid høyere vekst, men har jo tidligere sagt at 2016 skulle være et år der vi skulle gjøre endringer for økt vekst, skriver Fossum i Rema 1000 til Nettavisen.

SER POSITIVT PÅ DET: Tross forsvinnende liten vekst for Rema 1000 i 2016, velger kommunikasjonsdirektør Mette Fossum å fokusere på gode nyheter.



– Det er derfor gledelig å se at vi så langt i år har hatt en god utvikling – særlig med lanseringen av Æ og en rekke gode tilbud for våre kunder, fortsetter hun.

Mandag fortalte hun derimot at Rema «har merket en nedgang i noen lokale markeder» i januar.

Norgesgruppen-eide Kiwi fikk en omsetning på 29,3 milliarder kroner i 2016, viser de sammenlignbare tallene. Det er opp fra 27,8 milliarder året før. Rema 1000 økte fra 37,8 milliarder til 38 milliarder kroner i tilsvarene periode.

Skal bli større enn Rema



– Vi er selvfølgelig veldig fornøyd med at vi var vekstvinner i 2016. Det var vi også i 2015, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi til Nettavisen.

Arvin forteller at det er mange årsaker til at Kiwi lykkes.

VEKSTVINNER: Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

– Vi slåss veldig hardt på pris og sunnhet, og ikke minst har vi utrolig mange dyktige medarbeidere. Det er i butikken slaget står. Målet til Kiwi er at vi en dag skal bli Norges største dagligvarekjede. Vi er størst i antall butikker i dag, sier hun.

Kiwi er på god vei. Før helgen kunne Nettavisen melde at Kiwi fikk sin beste januarmåned noensinne.

Extra: – Vi var vekstvinner



For lillebror Extra ble det omsatt dagligvarer for 11,6 milliarder kroner i 2016. Det er en økning på drøyt en halv milliard sammenlignet med året før.

Kjededirektør Christian Hoel mener det er hans kjede som er den egentlig vekstvinneren i 2016.

– I Extra-kjeden omsettes det en del byggevarer på noen få butikker. Når man tar bort det så har vi enda høyere veksttall. Da får vi en vekst på 5,6 prosent og er vekstvinner, sier Hoel.

