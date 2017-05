Økonom om nervøse markeder: Vi kan ikke legge hele skylden på Trump

ANNONSE

- Gårsdagen var preget av uroen som har oppstått rundt lekkasjene fra Trump, og nyheten om at han har forsøkt å blande seg inn i etterforskningen av russisk innblanding i presidentvalget, skriver seniorøkonom i Handelsbanken Marius Gonsholt Hov i en rapport torsdag mrogen.

De amerikanske børsene var ned, og langrentene falt.

Den amerikanske 10-åringen falt med om lag 10 basispunkter og spreaden mellom 2- og 10-åringen falt under 1 prosent; det laveste nivået siden før presidentvalget. Dollaren har fortsatt å svekke seg mot euro, og krysset EUR/USD handles nå til 1,1143.

- Vi skal ikke overdrive «Trump-effekten,» verken oppover eller nedover. Like lite som at hele rente- og børsoppgangen i kjølvannet av presidentvalget kan forklares med Trump, kan vi hevde at enhver negativ markedsbevegelse skyldes den samme presidenten, skriver Gonsholt Hov.

Han mener den betydelige dollarsvekkelsen den siste måneden må ses i lys av litt skuffende amerikanske nøkkeltall, særlig inflasjonen, samtidig som både nøkkeltallene i eurosonen har overrasket positivt. I tillegg kommer ble den politiske usikkerheten i Europa redusert etter seieren til Macron (Frankrike).

- Men en del dagsbevegelser, som vi har fått i det siste, kan nok henføres til usikkerheten omkring Trump; mer presist, hans gjennomføringsevne, eller mangel på sådan. Det at nevnte president må bruke tiden sin på å forsvare seg selv, gjør at markedet igjen nedjusterer forventningene til at det kommer noen «banebrytende» reformer, skriver Gonsholt Hov.

