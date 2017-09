Økonom tror Norges Bank kan åpne for å senke renten igjen

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets tror vi kan vente oss et kjedelig rentemøte, men ser to mulige overraskelser.

Torsdag klokken 10 kommer rentebeslutningen fra Norges Bank. De aller fleste venter en møte med uendret rente og få overraskelser.

Det gjør også sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets, men han åpner likevel for at to kjempeoverraskelser kan ta markedet på sengen.

«Det er to ting som kunne overaske markedet og det er om Norges Bank gjeninnfører nedsiderisikoen eller spår en betydelig tidligere økning, si en renteøkning i løpet av 2018», skriver Bruce i morgenrapporten.

Kan senke eller heve

Dette innebærer kort fortalt enten at Norges Bank igjen åpner for å senke renten i rentebanen sin, en mulighet de fjernet i forrige rentebane, lagt frem i vår.

Det andre innebærer at Norges Bank løfter rentebanen og åpner for heving allerede neste år.

Bruce understreker at begge ting virker lite sannsynlig.

«Krona er litt sterkere enn ventet og boligprisen har vær noe svakere. Men at Norges Bank har blitt betydelig mer bekymret for en boligdrevet nedgang, og gjeninnfører nedside risikoen som følge av to måneder med et forsiktig fall i boligprisene virker lite sannsynlig», skriver han.

Tror på samme budskap

Bruce viser til at arbeidsledigheten har falt mer og sysselsettingen økt mer enn ventet siden forrige anslag ble lagt frem.

«På den annen side, i juni spådde Norges Bank inflasjon godt under målet i hele prognose perioden og først mot slutten nådde kapasitetsutnyttingen normale nivåer. Det har ikke skjedd noen som skulle endre det synet vesentlig. Inflasjonen har vært om lag som vente. At Norges Bank med et slikt bilde skulle spå en renteøkning i 2018 virker lite sannsynlig», skriver han.

Hun tror dermed at hovedbudskapet blir som ved forrige rentemøte.

«Rentene blir på dagens nivå lenge og først i 2019 kommer renteoppgang på agendaen. Det budskapet vil ikke gi store bevegelser i markedet», skriver han.

