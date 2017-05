Økonomer mener kronen burde vært mye sterkere

ANNONSE

Denne utviklingen kan få selv de dyktigste økonomene til å klø seg i hodet. Selv om utsiktene for norske økonomien er sterk, oljeprisen holder seg ganske bra og det er få utsikter til et rentekutt, fortsetter kronen å falle.

Svakeste krone på ni måneder

Onsdag må man ut med 9,4 kroner for én euro. Det er det svakeste nivået mot euroen siden august i fjor.

- Fryktelig svak Kronen pleier å svekke seg når det går dårligere i norske økonomi, enten fordi oljeprisen faller, eller fordi Norges Bank planlegger å kutte renten.

VALUTASTRATEG: Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets

- Vår mening er at kronen er blitt fryktelig svak mot de fundamentale forholdene i økonomien, sier Ole Håkon Eek-Nielsen, valutastrateg og sjefanalytiker i Nordea Markets til Nettavisen.

Nordea har en modell for kronekursen som tar utgangspunkt i de to kanskje viktigste indikatorene for kronen, oljeprisen og differensen mellom norske og utenlandske renter.

Den tilsier at kursen i dag burde være 8,7 kroner mot én euro, hele 70 øre svakere enn det reelle nivået på kronen onsdag.

Så stor har forskjellen mellom det «riktige» og det faktiske nivået aldri vært i Nordeas modell.

- Forskjellen mellom modellen og virkeligheten har aldri vært større. Det er slik sett en rekordsvak krone vi ser nå, sier Eek-Nielsen.

Valutastrateger venter sterkere krone

Frykt for rentekutt

Han tror at grunnen til dette er først og fremst at utenlandske investorer frykter fall i oljeprisen og et mulig rentekutt fra Norges Bank.

Sistnevnte regnes fortsatt som svært lite sannsynlig hos de fleste økonomer, men spekulasjonen rundt dette har økt etter at SSB i mars la frem overraskende svake inflasjonstall.

Valutaanalytiker: - En skikkelig skivebom

- Vår beste tolkning er at mange investorer er bekymret for den svake inflasjonen, samtidig som de frykter at råvareprisene skal falle. Det er ingenting annet som skulle tilsi en så svak krone som vi har nå, sier Eek-Nielsen.

Oljehopp ga kronehopp

Norges Bank kunngjør sin rentebeslutning i morgen, og i likhet med de fleste andre analytikerne, venter ikke meglerhuset at sentralbanken rører renten.

- Det er vanskelig å se for seg et rentekutt nå. Inflasjonen er svak, men den har ikke forverret siden forrige møte. Når kronen er så svak, er i hvert fall ikke det noe argument for kutt, sier han.

- Overdreven svekkelse

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets er enig i at kronen begynner å bli veldig svak sammenliknet med hva utviklingen i den norske økonomien skulle tilsi.

VALUTASTRATEG: Magne Østnor i DNB Markets.

- De fundamentale faktorene tilsier en sterkere krone, så fra et makroperspektiv er den svekkelsen overdreven. Vi nærmer oss et nivå som ikke stemmer overens med utsiktene for norske økonomi, sier Østnor til Nettavisen.

Han tror utviklingen snart vil snu, men åpner likevel for at valutaspekulanter kan svekke kronen ytterligere på kort sikt. Den norske kronen er blant de mest handlende valutaene i verden, og spekulasjon kan ha mye si for utviklingen til kronen.

- På kort sikt er sentimentet i markedet viktigere enn makroperspektivet, så er neste nyhet negativ for kronen, kan det føre til at kronen svekker seg enda mer, sier Østnor.

DNB spådde i forrige måned at kronen styrker seg til 8,9 mot euro i juli, og meglerhuset holder på dette anslaget.

- Vi venter en mye høyere oljepris i tredje kvartal og da venter vi at kronen også vil stryke seg, sier Østnor.

Et kinderegg

Nordea venter på sin side en krone på 8,7 mot euro i juli, og gjør heller ingen endringer, til tross for utviklingen den siste tiden. I mellomtiden mener han Norge kan glede seg over en usedvanlig kombinasjon av positive faktorer for norsk økonomi: god vekst, en mer dempet boligprisvekst og en svak krone.

- Det er et skikkelig kinderegg, men spørs hvor lenge det kan vare. Det er uansett ingen tvil om at en svak krone er en betydelig stimulans for norsk økonomi, som både eksport- og turistnæringen har stor glede av, sier Eek-Nielsen.

