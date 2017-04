Økonomer skeptiske til Trumps skatteplan

ANNONSE

Ifølge president Donald Trumps team vil skatteplanen, om den vedtas, lette amerikanernes økonomiske byrder, sette fart på økonomisk vekst og gjøre det mye enklere å finne ut hva man skal betale i skatt. De første ekspertreaksjonene påpeker at planen, som foreløpig bare er på én A4-side, ikke sier noe om hvordan endringene skal finansieres og at den mest sannsynlig vil medføre store budsjettunderskudd for USA. De fleste mener planen ikke vil føre til den lovede økonomiske veksten, unntatt for de rikeste skattebetalerne, som har mest å tjene på at skattesatsene senkes, eiendomsskatten fjernes helt og skatt på investeringer senkes.

Uspesifisert

De tre nye satsene for inntektsskatt for privatpersoner foreslås satt til 10, 25 og 35 prosent og at amerikanere i laveste inntektsgruppe kan slippe å betale skatt. Det loves også ekstra skattelette til familier med utgifter til barnepass, uten at det spesifiseres hvordan dette skal ordnes.

- Da blir det uvisst å si hvordan det slår ut for den gjennomsnittlige skattebetaleren, konkluderer viseformann Marc Gerson i skatteavdelingen til advokatfirmaet Miller & Chevalier i Washington.

Forretningsskatt

Ved å kutte skatten for konserner og mindre bedrifter helt ned mot 15 prosent håper Trumps administrasjon at overskytende beløp skal brukes til oppgradering av utstyr og opprettelse av nye arbeidsplasser. De håper også at det skal gjøre det mer attraktivt å holde selskapene i USA. Målet er å øke den økonomiske veksten i USA fra 2 til 3 prosent per år. Trumps medarbeidere sier de nye fordelene vil hjelpe mindre bedrifter, men utregninger fra blant annet Center on Budget and Policy Priorities viser at mesteparten av godene tilfaller velstående advokater, fondsforvaltere, konsulenter og andre med høy inntekt.

Økt gjeld

Trumps medarbeidere presiserte at skattedirektoratet vil iverksette spesielle regler for å unngå at velstående personer og selskaper skal tjene enda mer og mest på de nye ratene, noe ekspertene er skeptiske til at er mulig.

- Lykke til med det. Skatteetatene er stort sett alltid noen skritt bak selskapene på sånt, sier direktør Mark Mazur i Tax Policy Center og tidligere leder i Skattedirektoratet under president Barack Obama.

Organisasjonen Committee for a Responsible Federal Budget er svært kritisk og har regnet seg fram til skattekuttene innebærer tap i skatteinntektene på 5.500 milliarder dollar. Flere økonomer påpeker at budsjettunderskudd vil føre til at USA må låne penger, øke gjelden sin, noe som kan øke renta og dermed forverre situasjonen for husholdninger og bedrifter med lån.