Konsernsjefen i Norske Skog sender aksjen rett til bunns

Konsernsjef i Norske Skog, Sven Ombudstvedt, solgte onsdag ettermiddag 2.415.349 aksjer i selskapet til kurs 1,6457 kroner.

Etter dette har Ombudstvedt, som har vært sjef i selskapet siden 2009, ingen aksjer i Norske Skog.

Salgssignal

Som følg av salget, er Norske Skog-aksjen ned hele 34 prosent torsdag formiddag. Aksjen omsettes nå for 1,03 kroner, altså langt lavere enn prisen Ombudstvedt fikk for aksjene.

Ombudstvedt vil ikke kommentere kursutviklingen, men har forståelse hvis enkelte aksjonærer er lite fornøyd med salget hans.

- Jeg har tapt mye på aksjer i selskapet selv og vet at tap svir, skriver han til Nettavisen i en epost.

Når konsernsjefer og andre sentrale personer selger aksjer i et selskap, oppfattes det vanligvis som et signal til andre investorer om å selge aksjer. Det skyldes at slike «innsidere» har bedre forutsetninger enn noen andre til å vite hvordan selskapet, og dermed aksjekursen, vil utvikle seg fremover.

Ombudstvedt sier at symboleffekten ved å selge seg helt ut av selskapet ble vurdert grundig før han tok beslutningen.

- Salget er en naturlig konsekvens av den prosess vi er inne i, hvor det er viktig at ikke mine økonomiske interesser står i veien for en god løsning for alle relevante parter, skriver han.

Fikk nei til gjeldsredsuksjon



Ombudstvedt var kun tilgjengelig på mail, men kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig i Norske Skog gir Nettavisen en omfattende forklaring på hvorfor Ombudstvedt solgte seg ned.

Dybevig sier at salget må forklares med bakgrunn i ledelsen og styrets forsøk på å redusere gjelden i Norske Skog, som i lang tid har vært altfor høy.

Selskapets netto rentebærende gjeld er på svimlende 6,4 milliarder kroner, mens egenkapitalen prises på Oslo Børs til rundt 285 millioner kroner.

Ledelsen la frem et utkast til refinansiering i januar i år. Der skulle all usikret gjeld ble gjort om til aksjer. Samtidig skulle den pantsikrede gjelden forlenges ut i tid.

Gjeldsinvestorene vendte imidlertid tommelen ned til forslaget, slik at det ikke kunne ble gjennomført, tross støtte fra aksjonærene.

- Reaksjon

Ved siden av det stemte generalforsamlingen i Norske Skog tidligere i år ned et styreforslag om kapitalforhøyelse og utstedelse av konvertible lån.

- Det betydde at verktøykassen til ledelsen til å finne en bærekraftig rekapitalisering av selskapet ble kraftig innskrenket. Skal Norske Skog ha midler til å gjennomføre nye, grønnere vekstprosjekter og ha en bærekraftig balanse, så trenger selskapet en reduksjon av gjelden, sier Dybevig.

Dybevig sier at salget til Ombudstvedt er en reaksjon på dette.

- Dette er en reaksjon på det som har skjedd den siste tiden. Forslaget til reduseringen av gjelden har blitt avvist, og Ombudstvedt reagerer med å selge aksjene sine, sier Dybevig.

- Så dette er en protest mot de som har stilt seg i veien for forslagene til styret og ledelsen?

- Det er ikke våre ord. Vi sier at det er en reaksjon. Ombudstvedt har fortsatt tiltro til selskapets fremtid og produktene til Norske Skog og ikke minst at 25 prosent av inntektene innen 2020 skal komme fra andre kilder enn papir. Samtidig er gjelden for stor i forhold til selskapets størrelse. Den må ned, sier Dybevig.

- Aksjen faller 30 prosent på dette. Mange investorer oppfatter tydeligvis dette som et klart salgssignal?

- Vi ønsker ikke å tolke hva den enkelte investorer legger i meldingen om salget, sier Dybevig.

- Har Ombudstvedt planer om å kjøpe seg opp i Norske Skog igjen på et senere tidspunkt?

- Det kan jeg ikke kommentere.