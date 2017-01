Kontrollkomiteen godtar ikke hemmelighold fra regjeringen

ANNONSE

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skrev tirsdag et brev til Stortingets presidentskap hvor den ber om at den omskrevne rapporten blir avgradert. Revisjonen mener rapporten kan gjøres offentlig tilgjengelig.

– Kontrollkomiteens begrunnelse for å si at det må bli foretatt en avgradering, er at den folkevalgte kontrollen er avhengig av offentlighet, sier komitéleder Martin Kolberg (Ap) til NTB.

Bakteppet for saken er at Riksrevisjonen i fjor, fem år etter 22. juli-terroren, mente det var «svært alvorlig» at verken politiet, Forsvaret eller de to etatene sammen klarer å sikre offentlige bygninger godt nok.

Uttrykket som ble brukt om svikten i arbeidet med såkalt objektsikring, er det sterkeste Riksrevisjonen kan bruke. Det benyttes bare unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv og helse.

LES også: Historiker: - 22. juli har ikke endret Norge

OG her: Riksrevisor Foss: Søreide og Anundsen har ikke prioritert samarbeidsproblemene høyt nok



– Må beskyttes

Siden Riksrevisjonens opprinnelige rapport er gradert, har revisjonen laget en omarbeidet rapport ment for offentliggjøring.

Men forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) motsatte seg 6. januar offentliggjøring av et utkast til et ugradert sammendrag.

– Vår felles vurdering er imidlertid at det dokumentet departementene ble forelagt, fortsatt inneholder informasjon som må beskyttes av sikkerhetsmessige grunner, skriver de to statsrådene i et brev til Stortinget mandag.

Høyres og Fremskrittspartiets medlemmer i kontrollkomiteen stilte seg ikke bak kravet om avgradering.

LES også: Politikere avviser at 22. juli-rapporten er misbrukt



Ment for offentliggjøring

Regjeringen peker på at Riksrevisjonens rapport baserer seg på informasjon fra departementene, og på at revisjonen ikke har kompetanse til å vurdere spørsmålet om avgradering.

Ifølge et brev fra Riksrevisjonen til Stortingets presidentskap er det omarbeidede dokumentet ment for offentligheten.

– Denne rapporten har nå et samlet innhold og detaljeringsnivå som gjør at den etter kollegiets vurdering kan være offentlig tilgjengelig, skriver riksrevisor Per-Kristian Foss, som nå ber Stortinget ta stilling til avgradering.

Foss skriver at enkelte av kommentarene fra regjeringens svarbrev 6. januar nå er hensyntatt, men at departementene ikke er blitt forelagt den siste versjonen av rapporten.

LES også: Presidentskapet får kritikk for byggesprekk



– Kan ikke bestemme

Kolberg reagerer på regjeringens hemmelighold.

– Jeg mener statsrådene ikke er i den posisjon at de kan bestemme hvordan Stortingets behandling skal foregå. Det er også en medvirkende årsak til at kontrollkomiteen aktivt vil ha avgradert dokumentet, sier han.

Kolberg understreker at Stortinget ikke er bundet av sikkerhetsloven, som er regjeringens begrunnelse for hemmelighold:

– Dette handler om den operative oppfølgingen av Gjørv-kommisjonen, som Riksrevisjonen sier er svært mangelfull og til dels fullstendig fraværende. Det er ikke forsvarlig at den skal foregå i hemmelighet.

Gjørv-kommisjonen gjennomgikk alle sidene ved myndighetenes håndtering av 22. juli-terroren i 2011.

LES mer: - Riksrevisjonen må se på politiets overtidsbruk