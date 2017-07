Kraftig bedring for Norsk Hydro

Norsk Hydro øker det underliggende resultatet med 1,3 milliarder kroner og får sitt beste resultat på over to år.

Den tradisjonsrike industrigiganten Norsk Hydro la frem et kvartalsresultatet tirsdag som viser en klar forbedring.

Selskapets driftsinntekter øker med fire milliarder kroner til 24,6 milliarder kroner i andre kvartal 2017, sammenliknet med den samme perioden i fjor. Det underliggende driftsresultatet øker med 1,3 milliarder kroner til 2,9 milliarder kroner, en bedring på hele 80 prosent fra fjorårets andre kvartal.

Man må tilbake til 1. kvartal 2015 får å finne et liknende godt driftsresultat for Hydro, som nyter godt av bedring i aluminiumsprisene.

- Høyere aluminiumpriser i kvartalet har styrket resultatene, og jeg er glad for å se at Sapa leverer rekordresultater og fortsetter den sterke trenden, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Norsk Hydro i en kommentar.

Han viser til at Hydro tidligere denne måneden kunngjorde at de kjøper Orklas eierandel i aluminiumsselskapet Sapa, og får dermed full kontroll over selskapet. Hydro blir gjennom avtalen Norges største selskap, målt i antall ansatte.

- Hydro vil bekrefte sin posisjon som verdens ledende integrerte aluminiumselskap med avtalen om å kjøpe Orklas andel på 50 prosent i det verdensledende ekstruderingsselskapet Sapa. Transaksjonen styrker vår strategiske retning om å bli bedre, større og grønnere, med en solid portefølje, unik kompetanse og kunnskap gjennom hele verdikjeden, sier Brandtzæg.

Avtalen ventes gjennomført i andre halvdel av 2017.

Selv om driftsresultatet er bedre enn fjoråret, er nettoresultatet svakere og ender på 1,6 milliarder kroner i kvartalet som var. I samme periode i fjor var resultatet 2,1 milliarder. Det skyldes i hovedsak en urealisert valutasmell på 918 millioner kroner, knyttet til en svekkelse i brasilianske real.

Brandtzæg venter at etterspørselen etter aluminium vil holde seg bra gjennom året.

- Det har vært et globalt underskudd på primæraluminium i kvartalet. Dette skyldes et økende underskudd utenfor Kina. For året som helhet opprettholder vi vår forventning om en vekst på 4-6% i etterspørselen etter aluminium i 2017, og forventer et stort sett balansert globalt aluminiummarked, sier Brandtzæg.

