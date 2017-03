Kraftig børsfall og årsverste for oljeprisen

ANNONSE

Oslo Børs faller 1,3 prosent onsdag, samtidig som prisen på Nordsjøoljen nærmer seg 50 dollar fatet.

Aksjen til de de fleste store selskaper på børsen faller minst en prosent. DNB faller over to prosent, mens Storebrand er ned hele 4,7 prosent.

Trump-usikkerhet

Nedgangen startet med at stort børsfall i USA tirsdag kveld.

Det skyldes ifølge DNB Markets at økt usikkerhet rundt hvorvidt Donald Trump klarer å gjennomføre planene sine.

Prognose: Boligprisene i Oslo opp 33 prosent til 2020

«Investorene begynner etter hvert å bli mer usikre på om presidenten får gjennomslag for sine annonserte planer for helsevesen, skattesystem og infrastrukturinvesteringer. I kombinasjon med fortsatt press på rentene og fall i råvareprisene ga dette dermed en nedgang for det amerikanske aksjemarkedet i går.», skriver DNB Markets.

Børs: Økonom skroter søppelaksje

Dow endte ned 1,1 prosent. S&P500 sluttet ned 1,2 prosent og Nasdaq stengte ned 1,8 prosent. I Asia faller børsene over én prosent, med den japanske Nikkei 225-indeksen ned over to prosent. I Europa er børsene også ned.

Oljeprisen på årsverste

Prisen på Brent 1. posisjon, den såkalte nordsjøoljen, falt på formiddagen til 50,10 dollar fatet. Den har senere steget litt, men ligger fortsatt på det laveste siden Opec-møtet i slutten av november i fjor, der avtalen om et produksjonskutt i oljekartellet førte til et kraftig hopp i prisen.

DNB Markets skriver at første anslag for utviklingen i de amerikanske oljelagertallene tirsdag viste at råoljebeholdningene var opp estimerte 4,5 millioner fat forrige uke, noe som er dårlig nytt for oljeprisen.

De endelige amerikanske lagertallene kommer kl 15.30 onsdag. I utgangspunktet er det ventet en økning i råoljebeholdningene på 1.8 mill fat.

MOT ÅRSVERSTE: Oljeprisen går mot 50 dollar fatet.