Kraftig fall sender kronen mot ny bunn

ANNONSE

Den norske valutaen er på sitt svakeste mot euroen siden september i fjor, og ligger nå på 9,24 kroner for en euro.

- Vi har sett et negativt sentiment i kronen som bare har forsterket seg i løpet av dagen. Utover det er det ikke noe spesielt som tynger kronen annet enn at oljeprisen er veldig svak, sier Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til Nettavisen.

SVAKESTE PÅ SJU MÅNEDER: Kronen er på sitt svakeste siden september i fjor.

Oljeprisen ligger nå på litt over 50 dollar fatet og har svekket seg rundt 30 cent i løpet av dagen.

- Oljeprisen har vært svakere enn mange, inkludert oss, har ventet. Det forsterker nedgangen, sier han.

Valutaanalytiker: - En skikkelig skivebom

DNB Markets har opprinnelig sett for seg at kronen vil gå i motsatt retning og styrke seg fremover. Aamdal ser nå imidlertid en mulighet for at kronen kan holde seg svak til over sommeren.

- Hvis oljeprisen holder seg realtivt svak og vi ikke får noen andre signaler om en sterke krone, kan det gå til over sommeren før vi ser en bedring i kronen. Tradisjonelt sett pleier investorer å selge seg ned på kronen før sommeren, så det er lite sannsynlig at vi får en oppgang da, sier han.