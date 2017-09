Kraftig økning i amerikanske turistbesøk i Norge

Amerikanere strømmer til landet vårt som aldri før.

NEW YORK (Nettavisen): - Utviklingen av turisme til Norge har vært kjempebra de siste årene. Vi har hatt rekordsomrer og rekordår fra alle markeder, sier Hege V. Barnes, avdelingsleder for Innovasjons Norge i New York.

Vi befinner oss i hjertet av amerikansk turisme – på Times Square. Det er ikke tilfeldig, men årsaken til at vi står her, får du først vite litt senere i artikkelen.

Barnes underbygger sin påstand med tall.

- Fra USA har det vært en vekst på 50 prosent de siste sju årene, noe som er helt fantastisk. Det siste året har vi hatt en vekst på 27 prosent, fra januar til juli, og på 35 prosent nå i juli, noe som er en stor volummåned for amerikanske turister.

Dette skjer samtidig som turismen til USA faller. I juni estimerte «The Global Business Travel Association» ifølge CNN at USA vil tape 1,3 milliarder dollar og kanskje så mye som 4200 jobber innenfor reiselivsnæringen i 2017. I resten av verden, inkludert Norge, øker den. Og stadig flere amerikanere velger altså Norge som destinasjon.

- Hvorfor kommer amerikanerne til Norge?

- Det er et par grunner. Det er blitt veldig mye enklere å komme til Norge. Norwegian har startet mange nye flyruter og SAS et par nye direkteruter, men det som kanskje har vært mest utslagsgivende, er at vi har vært synlig til stede, med tyngde, med store markedsføringskampanjer over lang tid. Det har satt sine spor, mener Barnes.

- Vi får gjennomslag i markedet. Folk legger merke til Norge. Det blir interesse for Norge. Det snakkes om Norge. Vi får en enorm oppmerksomhet. Journalister som reiser til Norge, både frilansere og fra store publikasjoner, drar til Norge og skriver historier om Norge. Det skaper en «buzz», en snakkis i markedet.

Take a walk on the wild side. But be prepared and stay safe. _ Plan your outdoor adventure at visitnorway.com. Et innlegg delt av visitnorway (@visitnorway) tirsdag 29. Aug.. 2017 PDT

"You are my greatest adventure." Photo by Terje Aamodt _ For more stunning wedding photos, go to visitnorway.com Et innlegg delt av visitnorway (@visitnorway) søndag 21. Mai. 2017 PDT

- Hva kommer de for å se?

- Det er naturen. Det som står øverst på alle undersøkelser, er «See the beautiful nature». Fjordene er en veldig sterk merkevare, og så er det kysten og kystkulturen. Rett under der, er det kultur. De vil lære om norsk kultur og norske vaner, de vil lære litt om norsk historie og få med seg hvem nordmannen er. De er veldig nysgjerrige, sier Barnes til Nettavisen.

Innovasjon Norges avdelingsleder i New York forteller at amerikanske turister er kunnskapsrike og erfarne.

- De har reist mye og vet hva de vil ha på turen. De er også veldig fornøyde. Amerikanerne står øverst på listen når vi måler tilfredshet. Men de krever service. Det skal være høy kvalitet og god service. Får amerikanerne det, er de veldig tilfredse.

GLEDER SEG OVER AMERIKANSK INTERESSE: Direktør Lise Solheim Haukedal hos Hotel Norge og avdelingsleder Hege V. Barnes i Innovasjons Norges New York-kontor forteller begge om økt interesse blant amerikanere for Norge.

Norge er i en heldig situasjon i våre dager. Sosiale medier har inntatt livene våre med en dominerende kraft og spektakulære naturbilder har en tendens til å spre seg raskt der.

- Ja, det er klart. Når du legger ut bilder fra Fjord-Norge, fra Lofoten, fra kysten i Norge, inkludert fra Oslo, hvor du sitter tett på vannet, er det fantastisk. Det er en helt annen greie. Når du i tillegg legger på et bilde hvor du spiser et måltid på restaurant med en fjord bak deg, eller et fantastisk fjell, er det klart det vekker interesse, sier Hege V. Barnes.

Hun forteller at amerikanerne også er fascinert av våre stavkirker.

- Når vi legger ut bilder av stavkirker, går oppmerksomheten opp. Det er noe amerikanerne ikke har. USA er en relativt ung nasjon. Dette er tusen år gamle bygninger, så det trigger interessen. Ja, vi er heldig stilt. Det kan vi trygt si!

En annen trend som turistnæringen i Norge har merket seg, er at millenniumsgenerasjonen i større grad tiltrekkes av nye destinasjoner og kortere turer. Dermed bidrar Norwegian-rutene direkte til for eksempel Bergen til økt turisme.

- Vi ser at økningen av amerikanske turister til Bergen har vært på 54 prosent hittil i år. Det er formidabelt. Det er også derfor vi er her, for å være synlige i det amerikanske markedet og publisere bilder fra Bergen. Vi ønsker å dele Bergen her på Times Square, og vise den vakre naturen og få opp interessen for Bergen enda mer, sier direktør Lise Solheim Haukedal i Hotel Norge til Nettavisen.

Hotel Norge har kjøpt reklametid på en av de store videoskjermene på Times Square. I forbindelse med sykkel-VM i Bergen er planen å bruke denne reklametiden til å gjøre et synkronisert stunt i både Bergen og her på Times Square.

- Under sykkel-VM oppfordrer vi alle som er i Bergen til å ta bilder og dele sine beste bilder med hashtag #theguest@hotelnorge og få dem vist her på Times Square. Neste søndag har vi en time her, hvor disse bildene vil gå kontinuerlig, og samtidig bli livestreamet til Den blå steinen i Bergen, hvor vi også har en veldig stor skjerm. Det beste bildet, den beste bergensambassadøren, vinner en hel etasje hos Hotel Norge et helt døgn, sier Soheim Haukedal.