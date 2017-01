Kraftig kritikk av Trumps sikkerhetsråd

ANNONSE

Kritikken har kommet fra flere kanter etter at Trump i helgen endret sammensetningen av sikkerhetsrådet (NSC).

Kontroversielle Bannon fikk fast plass i NSCs øverste komité. Men både forsvarssjefen og USAs øverste etterretningssjef mistet tilsynelatende sine faste plasser. De skal i stedet delta når det er behov for dem.

Galskap



USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Susan Rice mener beslutningen om å ikke sørge for obligatorisk deltakelse for de to sistnevnt er galskap.

- Stone cold crazy, skrev hun på Twitter.

Også den republikanske senatoren John McCain ga uttrykk for bekymring.

- Utnevnelsen av Bannon er et markant avvik fra alle tidligere nasjonale sikkerhetsråd i historien, sa han til TV-kanalen CBS.

Mandag så det ut til at kritikken hadde gjort et visst inntrykk på Trump-regjeringen. Den bekreftet at CIA-sjefen vil ha fast plass i NSCs øverste komité. Samtidig ble det understreket at forsvarssjefen alltid vil være til stede når det er behov for ham, ifølge CNN.

Rasistisk propaganda

Bannon er tidligere redaktør for det sterkt høyreorienterte nettstedet Breitbart. Nettstedet er anklaget for å spre muslimhat, jødehat og falske nyheter.

Utnevnelsen av Bannon til rådet er radikalt grep, sier statsviteren David Rothkoph til avisa The Guardian.

- Trump etablerer et sikkerhetsapparat hvor feil folk sitter ved bordet og med feil leder - ham selv, mener Rothkoph.

Avstemning utsatt



Tirsdag ble også avstemningene i Senatets finanskomité for å godkjenne Donald Trumps nominerte helse- og finansminister utsatt inntil videre. Demokratene boikotter møtet.

Demokratiske senatorer holdt tirsdag en hastig innkalt pressekonferanse utenfor salen der høringen om Donald Trumps nominerte foregikk. De gjorde det klart at de ønsker mer informasjon om de to aktuelle kandidatene, Tom Price som er utpekt som helseminister og Steven Mnuchin som er utpekt som finansminister.

Senatorene trakk fram nyhetsmeldinger om Prices handel med aksjer i et legemiddelselskap og Mnuchins håndtering av tvangssalg av boliger da han jobbet i bank.

Finanskomiteens leder, republikaneren Orrin Hatch, sa han planla å sette opp en ny dato for avstemningen, og føyde til at han mener de demokratiske senatorene "burde slutte å skape seg og oppføre seg som idioter".

