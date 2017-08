Kraftig prisoppgang på matvarer

Prisen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer steg 2,7 prosent fra juni til juli i år.

Konsumprisindeksen steg 0,3 prosent fra juni til juli.

Det viser ferske tall fra SSB.

Det var økte priser på matvarer og alkoholfrie drikkevarer som bidro mest til oppgangen.

Importerte og norske jordbruksvarer steg henholdsvis 3,1 og 1,9 prosent i perioden.

Frukt og kaffe bidro særlig til oppgangen innen importerte jordbruksvarene. Kjøtt og ost trakk de norske jordbruksvarene mest opp.

Økningen i matvareprisene kan sees i sammenheng med at målprisendringene på jordbruksvarer trer i kraft 1. juli i henhold til jordbruksoppgjøret.

Les også: Prissjokk for matvarer

«I tillegg er juli en av månedene leverandørene normalt også justerer sine priser. Juli er vanligvis også preget av færre tilbudskampanjer på matvarer», skriver SSB.

Til tross for den kraftige oppgangen i matvareprisene, er den bare opp 0,7 prosent fra juli 2016 til juli 2017.

Flybillettprisene steg på sin side svimlende 13,9 prosent fra juni til juli ettersom det er høysesong for feriereiser.

«Prisene steg dermed for andre måned på rad, men er fremdeles under prisnivået for juli i fjor», skriver SSB.

Les også: Nordea Markets venter mye sterkere krone mot dollaren

Til gjengjeld ga sommertilbud et kraftig prisfall for klær og sko. Det var 7,9 prosent billigere å handle klær og skotøy i juli enn i juni i år.

Inflasjonen er dessuten opp 1,5 prosent på årsbasis, mot ventet 1,4 prosent. Kjerneinflasjonen, som er den målet Norges Bank legger mest vekt på, er 1,2 prosent. Det er langt under sentralbankens inflasjonsmål, som er 2,5 prosent, og slik sett et argument for fortsatt lav styringsrente.

Har du fått med deg denne videoen?