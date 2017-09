Kraftig resultatvekst for Olav Thon

Olav Thon Gruppen hadde et resultat i første halvår på 1,2 milliarder kroner, som er en kraftig vekst fra samme periode i fjor.

Konsernets driftsinntekter økte med 12 prosent til 5.541 millioner kroner og resultatet før skatter økte med 40 prosent til 1.181 millioner kroner, skriver Estate Nyheter.

– Veksten fra i fjor forklares både av økte leieinntekter fra nye eiendommer og høyere gevinst ved boligsalg. Vi har seks større boligeiendommer under oppføring og i Oslo sentrum bygges det tre større eiendommer for kontor, handel og bolig. I tillegg utvides flere av våre største kjøpesentre, for å kunne tilby kundene enda flere opplevelser. På Storo i Oslo bygger vi nå også Norges største kinosenter med 14 saler. Samlet utgjorde investeringene ca. 1,5 milliarder kroner i første halvår, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

– Våre største virksomhetsområder er innen eiendom og hotell. Veksten i norsk økonomi øker og det har vært et positivt marked for næringseiendom i første halvår. Hotellmarkedet har også utviklet seg godt i 2017, med flere overnattinger enn samme periode i fjor. Høy etterspørsel etter næringseiendom og positiv utvikling i norsk økonomi bidrar til at vi ser lyst på fremtiden. Vår finansielle posisjon og investeringer gir rom for videre vekst, sier Sperre.

