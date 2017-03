Kraftig vekst ga Apple-rekord på Wall Street

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Tirsdag satte Apple-aksjen nedslag på 143,80 dollar etter et svev på 2,07 prosent eller 2,92 dollar. Dette er ny rekord for denne aksjen, og den 11. rekorden i 2017.

Den forrige rekorden var på 141,46 dollar og ble satt 20. mars.

Oppgangen kommer etter at UBS-analytiker Steven Milunovich ifølge Market Watch uttalte at Apples aksjekurs kan stige til 200 dollar i løpet av 2-3 år. Dette vil imidlertid forutsette at iPhone-salget vokser forbi 2018, at selskapet lanserer nye produktkategorier og kjøper tilbake aksjer for minst 50 milliarder dollar i året.

Milunovich mener at Apple-askjens mest sannsynlig landingsplass ligger på 175 dollar.

Apple-aksjen har steget 18 prosent siden den positive kvartalsrapporten som ble lansert 31. januar.

Det ble for øvrig en meget god dag på Wall Street. Hovedindeksene steg også, og for Dow Jones ble det en pluss på hele 172 poeng, eller 0,8 prosent, til 20.723 poeng.

Banksektoren var blant bidragsyterne til denne oppgangen. Goldman Sachs steg med 1,71 prosent og JP Morgan Chase med 1,56 poeng.

Standard & Poor 500 plusset 20 poeng eller 0,9 prosent til 2361 poeng, mens teknologitunge Nasdaq la på seg 43 poeng eller 0,8 prosent og veier nå 5884 poeng.