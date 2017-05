Kraftig vekst i salget av elsykler

ANNONSE

Det viser den første, norske statistikken over antall solgte elsykler, ifølge en pressemelding fra elbil.no.

Det er Norsk elbilforening som står bak arbeidet for å presentere den norske elsykkelstatistikken. Tallene i elsykkelstatistikken baserer seg på tall fra de som importerer elsykler, og er kommet fram med et tett samarbeid med hele elsykkelbransjen.



Gunnar Stavrum: Ute og el-sykler på Oslos regning

Stadig nye rekorder

Totalt ble det solgt 35.965 elsykler i 2016, mot 22.518 i 2015.



– Vi har påstått lenge at elsykkelsalget stadig når nye rekorder. Men nå har vi også tall som viser at vi har rett, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Hun mener også at veksten vil fortsette.



Lastesykler øker mest

Den største prosentvise veksten har vært på lastesykler. Der ble det solgt 62 i hele 2014. I 2016 er det solgt 566.



Statistikken viser også antall solgte raske elsykler (s-pedelecs). Dette er elsykler som har høyere toppfart, og som går som elmoped. Dette er en voksende kategori i Europa, men trenden er nedadgående i Norge, med bare 194 solgt i 2016.



Veksten i elsykkelsalget er helt i tråd med det som skjer ellers i Europa.



Hva kjøper folk?

Tilbakemeldingene fra sportsbransjen er at folk i de siste årene etterspør dyrere sykler enn før, ifølge pressemeldingen.

– Folk vet mer om elsykler nå enn for et par år siden, derfor kan de spørre mer om ulike kvaliteter enn før, mener Christina Bu.



Har du sett videoen som tar Facebook med storm?