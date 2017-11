Krever SSB-sjefens avgang - nå koker det på Facebook

Han mener SSB-sjef Christine Meyer må ta sin hatt og gå.

Sosiolog og samfunnsdebattant Kjetil Rolness, kjent som kritiker av innvandringen og islam, har i en Facebook-post tatt til orde for at administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå, Christine Meyer, må gå og at forskningsdirektør Kjetil Telle bør slå følge.

«Det blir vel mer og mer klart: SSB-sjef Christine Meyer må gå, slik at hun slipper det "såre punkt" det er å ha en dyktig forsker som kan regne på innvandringskostnader. Og hennes lydige undersått, forskningsdirektør Kjetil Telle, bør slå følge», skriver Rolness.

Ytringen har vekket stort engasjement. Flere enn 700 har trykket tommel opp-symbolet på Rolness' post. Forfatter, jurist og professor Geir Woxholth og blogger og politiker Mahmoud Farahmand er blant dem. 30 personer har delt posten.

SSB-sjef Meyer er i hardt vær etter at 25 forskere fikk beskjed om at de skulle overflyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen. En av dem var mannen bak det såkalte innvandringsregnskapet, forskeren Erling Holmøy.

Meyer avviser blankt at SSB-ledelsen har lagt politiske føringer for forskningen i byrået.

- Jeg vil bestemt avvise at SSBs ledelse legger politiske føringer på forskningen. Det har aldri skjedd – og kommer aldri til å skje, sier direktør Meyer i en uttalelse sendt ut onsdag ifølge NTB.

Hun nekter for at en mye omtalt innvandringsrapport, som Holmøy og en kollega leverte i mai, er holdt tilbake av politiske grunner. Rapporten er ennå ikke publisert. Rapporten handler om hvordan innvandring påvirker offentlige finanser.

Meyer var tidligere denne uken i møte med finansminister Siv Jensen (Frp) som ønsket en orientering om endringene som gjøres i SSBs forskningsavdeling. Senere ble det klart at SSB utsetter endringene.

Meyer skal i et nytt møte med finansministeren, men departementet opplyser til NTB at dato for neste møte ikke er fastsatt.

