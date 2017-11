KrF vil fjerne avgiftsfritak på netthandel fra utlandet

I dag er det mulig å handle over nettet fra utlandet for 350 kroner uten å betale toll og moms. Det vil KrF ha en slutt på.

KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad sier til Dagens Næringsliv at partiet flytter på 15–20 milliarder kroner i det alternative budsjettet som legges fram torsdag.

Ett av de viktigste inndekningsforslagene er å pålegge toll og moms på import av alle varer.

– Vi kommer til å foreslå å fjerne hele grensen for toll og momsfri import, sier Ropstad.

KrF har tidligere vært med å øke grensen for avgiftsfri import fra 200 til 350 kroner, inkludert frakt. Nå går altså partiet motsatt vei. Ropstad mener ordningen har negative følger for norsk netthandel og næringsliv.

– Det kan sikkert være upopulært for dem som har utnyttet dagens ordning. Men jeg tror at med et enkelt system med en nettkalkulator der det er enkelt å regne ut og betale moms og toll, så vil folk akseptere det, sier Ropstad og viser til at en slik nettkalkulator alt er i bruk i Finland.

