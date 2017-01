ERICSSON: Vanskelige tider for det svenske telekomselskapet Ericsson. Foto: Pontus Lundahl (NTB Scanpix)

Krisen ikke over for Ericsson

Ericsson måtte notere et tap på 963 millioner svenske kroner før skatt i fjerde kvartal i fjor. Krisen for selskapet er ikke over, mener analytikere.