Krisetall for TV 2

Det har vært en tung vinter for TV 2, men ingenting tyder på at våren kommer ennå. Årsresultatet for 2016 er nemlig dyster lesning.

Driftsresultat til kanalen, som var 330 millioner kroner i 2015, er i 2016 redusert til kun 116 millioner kroner.

Samtidig øker omsetningen fra 3,90 til 4,25 milliarder kroner.

Kostnadene øker

I en pressemelding vises det til at driften i TV 2 påvirkes av at kostnader på både norsk og internasjonalt TV-innhold, som sportsrettigheter, øker. Samtidig opplever de at reklamemarkedet stagnerer eller faller. Valutaendringer påvirker også TV 2s kostnader.

– Det koster mer å lage godt innhold og viktig journalistikk i dag enn for bare få år siden. Det påvirker naturligvis TV 2 og vi må omstille virksomheten. Derfor har jeg vært tydelig på at 2016 ikke ville bli et år med sterk lønnsomhet. Det ser vi også av dette årsresultatet, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i meldingen.

Mye sport

Det vises dessuten til at 2016 var et ekstraordinært sportsår for TV 2, med løpende rettigheter på norsk fotball, Premier League samt store arrangement som Fotball-EM og OL i Rio.

«Både inntekts- og kostnadsutviklingen bærer preg av disse satsningene», skriver TV 2 i en pressemelding.

Det har ikke lyktes Nettavisen å få kommentar fra TV 2.

Nedgang også for Egmont

De svake tallene til TV 2 går også utover TV 2s eier Egmont, som også la frem tall for 2016 tirsdag. TV 2 var den eneste av Egmonts fire divisjoner med resultatnedgang.

Driftsresultatet før renter og avskrivninger (EBITDA) i Egmont var 1.581 millioner norske kroner i 2016, en nedgang fra 1.698 millioner kroner i 2015. Omsetningen til Egmont økte til 14,5 milliarder kroner fra 14,1 milliarder.

Egmont eier 50 prosent av Mediehuset Nettavisen.