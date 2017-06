Kritiserer renteøkning i storbank

ANNONSE

Skandiabanken satt opp renten på boliglån med 0,15 prosentpoeng torsdag. Rimeligste boliglån i Skandiabanken får en effektiv rente på 2,30 prosent etter endringen.

Redaktør Elisabeth Realfsen i Finansportalen er «veldig overrasket» over at Skandiabanken nå velger å sette opp utlånsrenten på boliglån.

– Vi sitter og venter på at bankene skal skru ned boliglånsrenten. Renten er på samme nivå som den var i fjor, samtidig har det blitt mye mindre kostbart for bankene å låne penger som de kan låne ut videre, sier Realfsen til Nettavisen.

– Dette er feil vei å gå, fortsetter hun.

Rekordlav rente for bankene



Nibor-renten, den såkalte «pengemarkedsrenten», er det mest brukte målet på hvor mye det koster bankene å låne penger til hverandre. Denne våren har pengemarkedsrenten vært rekordlav.

– Dette bør reflekteres i en lavere priser til kundene, sier Elisabeth Realfsen i Finansportalen.

Hun viser til at det er kundene som til syvende og sist avgjør hvorvidt bankene kan øke utlånsrenten.

– Bankene skal tjene penger. Det er det ingen tvil om, men renteøkningen kan føre til en kundeflukt. Dette er markedsstyrt. Bankene vil alltid gjøre hva bankene tillater dem å gjøre, sier Realfsen.

– Vil du anbefale kundene å bytte bank?

– Ja, jeg vil det. I dagens marked er det ikke mye over to prosent man bør betale for boliglånet, sier hun.

Ventet med renteøkning



Skandiabanken skriver i sin pressemelding at banken var den eneste av de landsdekkende bankene som ikke økte renten i fjor høst.

– Vi har nå holdt renten uendret i 10 måneder lenger enn konkurrentene våre, sier Magnar Øyhovden, leder for Skandiabanken.

