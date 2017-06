Kronen faller til sitt laveste på 16 måneder

ANNONSE

Kronen faller til sitt svakeste mot euroen på 16 måneder etter at oljelagertall fra USA sender oljeprisen ned.

Prisen på nordsjøolje faller rundt én dollar, mens kronekursen svekker seg mot alle de store valutaene. Kronekursen faller til 9,57 kroner mot euro, det svakeste på seksten måneder.

Kronen gjør også et hopp mot dollaren, til 8,48 kroner mot én dollar. Dette er det laveste siden midten av mai.

Svakere oljepris

Grunnen til fallet er at amerikanske oljelagre steg med 3,3 millioner fat. Det var ventet at oljelagrene skulle falle.

Stigende oljelagre er et tegn på et stort tilbud av olje i markedet og er dermed negativt for oljeprisen, som faller halvannen dollar.

- Akkurat nå er det ingen tvil om at det er oljelagertallene som tynger kronen. Samtidig har kronen vært svak mot euroen lenge. Det skyldes både svak oljepris og at euroen har styrket seg mot mange valutaer, inkludert kronen, sier seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets til Nettavisen.

Rekorddyr ferie

Med kun to uker igjen til fellesferien, ligger det dermed an til at årets ferie i euroland som Spania, Italia og Hellas kan bli rekorddyr. Kronen har aldri ligget under 9,5 mot euro i løpet av sommermånedene før.

Analytikerne har lenge ventet på at kronen skulle styrke seg utover våren, men det motsatte har skjedd.

Grangård synes det er vanskelig om kronen vil styrke seg før fellesferien.

- Vi venter fortsatt at kronen vil styrke seg utover året, men når det vil skje, er vanskelig å si, sier han.

Den siste tiden har uro i Midtøsten skapt usikkerhet rundt samarbeidet i oljekartellet Opec, som styrer en tredjedel av verdens oljeproduksjon og er toneangivende for prisen.

