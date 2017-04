Kronen mot ny bunn

ANNONSE

OSLO/NEW YORK (Nettavisen): Den norske kronen svekker seg ytterligere og er nå på sitt laveste nivå mål mot euroen siden september i fjor.

Kronen er dessuten på sitt svakeste mot dollaren siden nyttår.

Én dollar koster nå 8,66 kroner, mens én euro ligger på 9,26 kroner.

En hovedgrunn er oljeprisen, som har falt de siste dagene. Sjefanalytiker Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets mener at dette ikke nødvendigvis vil vedvare.

- Oljen kan klandres for å ha startet fallet til kronen, men den har kommet seg og vårt syn er at lagerbeholdningene vil fortsette å falle, og sammen med geopolitiske spenninger bør det støtte oljepriser på høyere nivå enn i dag, skriver han.

Eek-Nielsen forteller at «dette ikke er første gang han har blitt værende i kroneleiren for lenge uten å legge merke til at alle kronevennene har forsvunnet».

- En korreksjon fra 8,80 i EURNOK var kanskje ikke så overraskende, men nå ser dette ut som noe mer substansielt. Den største trusselen er trolig et rentekutt fra Norges Bank, skriver Ole Håkon Eek-Nielsen.

Likviditeten er lavere enn normalt, påpeker han.

- Enda mer unormalt er det at likviditeten faktisk styrket seg da kronen svekket seg, hvilket betyr at den definitivt ikke kan klandres for dagens nivå.