Kronen på sitt svakeste mot euroen på halvannen måned

Kronen var på sitt sterkeste mot euroen på halvannet år 21. februar. Siden den gang har pilene kun pekt en vei for kronen.

Kronen har nå svekket seg fra rundt 8,80 kroner pr euro til 8,95 kroner pr euro, en av de skarpeste svekkelsene på lenge.

STYRKING, SÅ SVEKKELSE: Tross oppgangen de siste ukene, har kronen styrket seg kraftig det siste året.

Magne Østnor, valutastrateg i DNB Markets, mener nettopp den kraftige styrkingen av kronen mot euroen i februar er med på å forklare den kraftige svekkelsen de siste ukene.

- Vi hadde en lang periode med kronestyrking, som mange investorer var med på. Da nådde vi de sterkeste nivåene på halvannet år. Den siste tiden har mange investorer ønsket å sikre seg profitt fra denne oppgange, sier Østnor til Nettavisen.

VALUTASTRATEG: Magne Østnor, DNB Markets.

Le Pens sjanser faller

Han viser samtidig til at euroen har styrket seg mot mange valutaer de siste dagene, noe som kan delvis forklares av bedrede utsikter fra at Marine Le Pen ikke blir president i Frankrike. Le Pen har lovet å føre Frankrike, Eurosonens nest største økonomi, ut av samarbeidet.

Le Pen har lenge leder i første meningsmålingene i første valgomgang, men mot slutten av forrige uke ble hun tatt igjen av den liberale, eurofile kandidaten Emmanuel Macron.

- Samtidig ble det tydelig at François Fillon (de borgerlige, franske republikanernes presidentkandidat journ.anm) ikke trekker seg til tross for at han blir siktet, sier Østnor.

Venter sterkere krone

DNB mener imidlertid at svekkelsen den siste tiden ikke blir varig. Meglerhuset venter at kronen vil styrke seg til 8,80 kroner pr euro om en måned, 8,70 om tre måneder, 8,60 om seks måneder og 8,50 om et år.

Når det gjelder dollar, har også den styrket seg mot kronen de siste ukene, i påvente av en renteheving i Fed denne uken. Dollaren ligger nå på 8,45 kroner mandag.

SVAKERE: Kronen har svekket seg betydelig mot dollaren den siste måneden.

