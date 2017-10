Kronen rett til bunns: - Ingen tegn til styrking

Den norske kronen faller til sitt svakeste på over fire måneder. En euro koster nå 9,5 kroner, mot rundt 9,4 kroner for en uke siden.

Kronen har svekket seg nesten sammenhengende de siste dagene. En storbytur til Paris eller Berlin eller strandferie i Spania eller Hellas er omtrent så dyr som den noen gang har vært for nordmenn.

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets understreker at kronesvekkelsen først og fremst handler om euroen, ikke kronen.

Magne Østnor i DNB.

- Vi har sett en bred eurostyrking mot andre valutaer den siste tiden. Den handler om at Den europeiske sentralbanken (ESB) ventes å kutte mer i de månedlige støttekjøpene. Det er rett og slett posisjonering før rentemøtet til ESB og økt tiltro til det som skjer i eurosonen, sier han til Nettavisen.

ESB har rentemøte torsdag ettermiddag. Som ventet varslet de at nedtrapping av verdipapirkjøpene neste år. Fra nyttår blir de månedlige kjøpene redusert fra dagens nivå på 60 milliarder kroner til 30 milliarder kroner.

Etter at dette ble kjent, styrket kronen seg litt, fra 9,50 til 9,49 kroner mot euroen.

- Tynt

Valutastrateg Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets mener på sine siden forklaringen om ESB er svært tynn.

- Den eneste forklaringen til den siste kronesvekkelsen er at investorene er bekymret for at ESB skal være haukete. Det er nokså tynt og skulle ikke kunne forklare en så kraftig kronesvekkelse, men det er den eneste forklaringen jeg har. Det er ikke noe annet nytt siden forrige uke, sier han til Nettavisen.

Frem til i forrige uke hadde kronen i en lang periode blitt handlet for mellom 9,24 og 9,38 mot euroen siden sommeren. Østnor viser til at nå er euro/krone-krysset brutt ut av dette intervallet, noe som gjør at folk som hadde troen på en kronestyrking kaster kortene.

- Det vi ser er at folk reverserer den posisjonen de har, sier Østnor.

Ingen tegn til billigere ferie

DNB venter ikke noe særlig mye sterkere krone i tiden fremover.

- I den nærmeste tiden ser vi ikke noen vektige argumentene for en sterkere krone. Det er ingen drivere som skulle tilsi det, sier han.

Han viser til at utsiktene for norsk økonomi ikke lenger bidrar til å styrke kronen, samtidig som inflasjonen har vært skuffende lav.

- Vi skal ha en fortsatt veldig svak krone, selv om den blir litt sterkere enn hva vi ser nå, sier Østnor, som anslår at en euro koster 9,1 kroner om 12 måneder.

