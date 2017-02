Kronen styrker seg kraftig etter oljeprisoppgang

ANNONSE

Oljeprisen har steget til over 57,05 dollar fatet, som er nær det høyeste nivået til oljeprisen siden juli 2015.

Det bidrar til å trekke opp den norske kronen, som nå handles for 8,81 kroner pr euro.

Kronen er dermed også på sitt sterkeste mot euroen siden sommeren 2015, da oljeprisen sendte både valutaen og oljeprisen kraftig ned.

Kronen har også styrket seg også mot dollaren de siste timene, og ligger nå på 8,36 kroner pr dollar.

OPPGANG: Oljeprisen er nær sitt høyeste nivå på over halvannet år.

Usikkerhet i Europa

Økonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets sier at det i alle hovedgrunn er oljeprisen som løfter kronen.

- Akkurat nå er det veldig åpenbart oljeprisen som driver. På litt lengre sikt kan man også si at politisk usikkerhet i Europa bidrar til at euroen er relativt svak, sier Fjære til Nettavisen.

Jeanette Strøm Fjære, økonom i DNB Markets

Hun viser til usikkerhet rundt valgene i Frankrike og Nederland, bankuro i Italia og en ny runde med gjeldsforhandlinger i Hellas bidrar til at euroen er svak.

Usikker oljeoppgang

Når det gjelder bakgrunnen for oljeprisoppgangen tirsdag er forklaringen mindre åpenbar. Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets ser ingen umiddelbare grunner til at oljeprisen skal stige såpass mye.

- Jeg ser at banken Citigroup har oppgradert sine oljeprisanslag, men jeg har vanskelig for å se at det skal ha så mye å si, sier Saltvedt.

Oljeanalytiker Tina Saltvedt i Nordea Markets.

Oljeprisen har ligget på et bånd mellom 53 og 57 dollar fatet siden Opec-møtet i november.

- Prisen har ligget veldig jevnt lenge. Det ville forundre meg om det er dette som vil sende oljen høyere, sier Saltvedt.