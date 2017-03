Kunder ber Rema 1000 ombestemme seg: - Snu i tide

ANNONSE

Ifølge Aftenposten fikk matvarekjeden Rema 1000 et katastroferesultat i februar.

Avisen skriver at kjeden aldri har hatt et større salgsfall enn forrige måned, og at de nå forsøker å bøte på utviklingen med ekstremtilbud i områder med misfornøyde kunder.

Det er spesielt kjedens valg om å droppe enkelte bryggerier fra sine butikker, bortsett i bryggerienes lokalområder, som har satt sinnene i kok. Både Hansa i Hordaland, Mack i Nord-Norge og Borg i Østfold er blant dem som ikke satses på som såkalte «bestevenner» av Rema.

- Vil de at toget skal spore helt av?

På kjedens egen Facebook-side har irriterte kunder det siste døgnet ytret et ønske om at Rema 1000 skal gå tilbake til sin gamle strategi.





Her er et utdrag:



- Savner gode gamle REMA 1000. "Bare lave priser". "Det enkle er ofte det beste". Hvordan er det mulig å forlate et slikt konsept?

- Når jeg går i butikken for og handle vil jeg selv bestemme hvilken vare jeg skal kjøpe. Den dagen kjøpmann prøver og bestemme vare utvalget i butikken, forlater jeg den butikken og finner meg en nye en.

- Når skal Reitan gjengen innse at det er ingen skam å snu ? Alle oppegående bedriftsledere med litt pondus og regnskapsvett vil vel ikke seg selv så vondt at de skal fortsette i samme skinnegang ? Vil de at toget skal spore helt av ? Personlig hadde jeg nok gått tilbake til å handle for 7-8000 i måneden hvis de hadde skrinlagt bestevennsavtalen...

- Rapport: Katastrofe-februar for Rema 1000. Februarmåneden vi nettopp har lagt bak oss så det største salgsfallet i Rema 1000s historie, melder Aftenposten. Dette kan dere takke dere selv for med den arrogante fremgangsmåten dere fører!

- Kundene har talt

- Hvis dere ønsker å beholde kundene deres, så må dere forstå at vi ønsker både god pris OG godt utvalg. Vi ønsker oss Utopia! Det er helt ok at dere ikke kan gi oss akkurat det vi vil, men gi oss ihvertfall så lav pris og så mye utvalg som mulig. Dere har sporet dere inn på at kun prisen betyr noe. Der tar dere feil, for jeg vet godt at dere (som alle andre) setter opp prisene innimellom. Det kommer også til å skje, selv med denne "bestevenner-greia". Tidligere fikk jeg en god følelse av å se logoen deres. Idag gjør jeg ikke det, og jeg er rimelig sikker på at jeg har mange med meg. Snu i tide Rema!!, skriver en som forteller at han har handlet på Rema hver fredag i tre år.

- Rema 1000, kundene har talt. De liker ikke bestevennstrategien og de liker ikke å bli lurt. Satte dere opp prisene 100% før dere ga 50% rabatt til Æ-brukere i utvalgte områder? Å innføre Æ var en feil, men å videreføre strategien var en kjemetabbe. Jeg skal vurdere å komme tilbake som kunde når Rema 1000 sier unnskyld til kundene sine. Men det må være en genuin unnskyldning blottet for tåkeprat. Venter i spenning...

- Tatt andeler i et krevende marked

Dagen etter at Aftenposten meldte dårlige resultater for Rema 1000 i februar, kom meldingen om at kjeden hadde et rekordår i 2016.

Resultatet før skatt ble 7,3 milliarder kroner, året før var resultatet før skatt 3,1 milliarder, til sammenligning.

- I Norge har vi rigget oss for videre vekst i årene som kommer. Vi har tatt markedsandeler i et krevende marked som har gått fra fire til tre dagligvareaktører. Det viser oss at vi jobber med de rette tingene, og at vi har lagt gode og langsiktige planer for veien videre, sier Rema-sjef Ole Robert Reitan i en pressemelding.

- Nedgang noen steder, vekst andre

Om februarresultatet sier kommunikasjonsrådgiver i Rema 1000, Kaia Østbye Andresen, at de har vekst i deler av landet.

- Vi opplever nedgang i noen områder, men vekst i andre. Dette slår noe ulikt ut i ulike deler av landet. Det er verdt å merke seg at vi har lagt bak oss et godt 2016 der vi aldri har solgt så mye varer, til så lave priser, sier Andresen til Nettavisen.

