Kunder føler seg lurt av Coops godteri-kampanje

Coop Mega dumpet prisene på godteri, men de fleste kundene møtte tomme hyller.

Fredag skrev Nettavisen NA24 om Coop Mega som dumpet prisene på smågodt.

Lørdag var prisen på smågodt 30 kroner kiloen, mot normalt 149 kroner kiloen.

Så billig har ingen dagligvarekjede solgt smågodt siden den store priskrigen påsken 2016.

Men flere lesere forteller Nettavisen at de møtte tomme godterihyller lørdag.

- Kun for å lure kunder til butikkene, forteller en leser og sender over bildet du ser i toppen av saken, før han fortsetter.

- Tok meg derfor en tur ned på den lokale Coop Mega på Amfi Moss i dag, og tror du ikke at det var tomt for smågodt der. Dette var til og med før klokka hadde passert 12 på formiddagen!

- Her får Coop Mega mye gratis omtale/reklame, og så leverer de ikke det de lover i det hele tatt. Har full forståelse for at det kan gå tomt utover dagen, men etter et par timer? Nei, ærlig talt, skriver tipseren.

Også på Coop Megas Facebook-side, har flere uttrykt sin skuffelse over at butikkene er tom for smågodt etter å ha lest Nettavisens artikkel.

«Svindel, svindel, svindel» skriver en kunde fra Raufoss.

«Ikke godt nok planlagt i Bergen, i alle fall» skriver en annen.

«Regner med at dere lar oss som gikk tomhendt hjem kunne handle en annen dag til samme pris?» spør en som hadde møtt tomme hyller i Søgne.

- Når vi kjører kampanje kan vi aldri garantere at vi ikke blir utsolgt. Jeg ble spurt av Nettavisen om vi kom til å bli tom klokken ni, og det var vi overhodet ikke. Jeg fulgte med på Facebook, og enkelte butikker gikk dessverre tom, mens andre hadde godteri igjen før stengetid. Men det var store variasjoner i landet, sier kjededirektør i Coop Mega, Daniel Kyrre Pedersen, til E24.

Kjededirektøren opplyser at over 100.000 kilo smågodt var solgt fredag. Han sier også at det var lagt inn en begrensning på tre kilo per kunde, men at dette ble en ekstremsituasjon Coop ikke kunne forutse.

