L'Oreal-arvingen Liliane Bettencourt er død

L'Oreal-arvingen Liliane Bettencourt, verdens rikeste kvinne, er død, 94 år gammel.

Det var datteren Francoise Bettencourt Meyers som torsdag opplyste at moren døde fredfullt i løpet av natten.

Bettencourt var ifølge Forbes Magazine verdens 14. rikeste person. Magasinet beregnet hennes formue til å være på rundt 39,5 milliarder dollar (over 300 milliarder kroner).

Hun var datter av Eugene Schueller, som grunnla kosmetikkgiganten tidlig på 1900-tallet.

Mot slutten av livet slet Bettencourt med demens, og hun ble sjelden sett offentlig etter 2012.

Hennes navn fortsatte imidlertid å figurere i avisenes overskrifter på grunn av en heftig arvestrid som involverte datteren, flere skruppelløse venner og medarbeidere og til og med tidligere president Nicolas Sarkozy.

Bettencourt ble selv umyndiggjort og fratatt retten til å styre over sine egne midler i 2011 da en legeerklæring avdekket demens og begynnende alzheimer siden 2006. Det var datteren som ba om at hun ble umyndiggjort fordi hun mente at moren ble utnyttet av sine medarbeidere.

I den komplekse saken ble Patrice de Maistre, som styrte Bettencourts formue, anklaget for å få henne til å signere på en godkjenning om å gi konvolutter fulle av kontanter til medlemmer av Sarkozys parti UMP under presidentvalgkampen i 2007.

