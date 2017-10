Laksearving (24) med formue på 11 milliarder kroner

Ung mann fra Frøya i Sør-Trøndelag troner øverst på formuetoppen.

Den unge laksearvingen fra Frøya i Sør-Trøndelag ruver øverst på lista over landets mest formuende når skattetallene nå er offentliggjort. Både Kjell Inge Røkke, Odd Reitan og Olav Thon må se seg slått av 24-åringen.

Gustav Magnar Witzøe hadde i fjor en skattepliktig inntekt på 147 millioner kroner og en formue på 11,14 milliarder kroner, ifølge ligningen. Han bidro med nesten 137 millioner kroner i skatt.

2016 var et meget godt år for Salmar. Omsetningen var på 9 milliarder kroner og resultat etter skatt på 2,651 milliarder kroner. Illustrasjonsbilde.

I 2015 hadde Witzøe junior en formue på 9,8 milliarder kroner. Det ble lagt merke til da han i fjor - som en av de yngste - havnet på Forbes liste over verdens rikeste.

«... yet another young billionaire from Norway», skrev Forbes.com.

Gustav Magnar Witzøe og familiens har en eierandel i selskapet Salmar på 53,4 prosent, ifølge Dagens Næringsliv. Salmar er en av verdens største produsenter av oppdrettslaks. Selskapet har ifølge egne nettsider 100 lisenser for marin produksjon av atlantisk laks i Norge.

Det var i 2011 Gustav Magnar fikk overført aksjer fra farens selskap, Kverva, skriver Hitra-Frøya i sin omtale av 24-åringen.

2016 var et meget godt år for selskapet. Lønnsomheten nådde ifølge årsrapporten rekordnivå. Omsetningen var på 9 milliarder kroner og resultat etter skatt på 2,651 milliarder kroner.

Gustav Magnar Witzøe er - som mange på hans alder - godt synlig også på sosiale medier. Han har nær 15.000 følgere på Instagram. Under ser du noen av bildene han har postet.

