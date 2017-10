Lånekassen senker renten

Fastrentene i Lånekassen synker.

Fastrentene i Lånekassen vil fra 1. november være 2,178 prosent for tre års bindingstid, 2,442 prosent for fem år og 2,998 prosent for ti år.

Det opplyser Lånekassen i en pressemelding tirsdag.

Den flytende renten på studielånet vil være 2,168 prosent fra 1. november.

– Tre års og ti års fastrente synker med 0,05 prosentpoeng, mens femårsrenten synker med 0,03 prosentpoeng, forteller kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad i Lånekassen.

Bindingstd 10.–17. oktober

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. november, kan gjøre det i perioden 10.–17. oktober. Alle som skal søke om fastrente, gjør det på lanekassen.no .

558.300 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 63.200 har fastrente. Men ikke alle med flytende rente kan binde renten.

– Kunder som har igjen mindre enn tre års nedbetalingstid, som får støtte til utdanning, eller som har avbrutt en tidligere fastrenteavtale for mindre enn to måneder siden, kan ikke binde renta, påpeker Herstad.

Markedsstyrt rente

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fastrente, får automatisk flytende rente.

Renten i Lånekassen er markedsstyrt og basert på beregninger fra Finanstilsynet . Rentene blir i dag fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet, minus et fradrag på 0,15 prosentpoeng.

