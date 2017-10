Lånerenten øker med alderen

Jo høyere alder, jo høyere rente, viser en gjennomgang av renterapporter gjort av Dagens Næringsliv.

Avisen har gått gjennom 3.700 renterapporter siden 2015. Snittrenten stiger rundt 0,1 prosentpoeng for hvert tiende år. Personer over 40 år har 0,2 prosentpoeng høyere rente enn folk i 20-årene. De over 70 har 0,6 prosentpoeng høyere.

De yngre låntakerne sender imidlertid oftere inn rapporter: Kun 69 mennesker over 70 år har sendt inn til DNs rentesjekk-portal de to siste årene.

– Bankene vet hvor smertegrensen går for de ulike segmentene. Unge er i større grad shoppere, sier høyskolelektor Dag Jørgen Hveem ved Handelshøyskolen BI.

Hveem tror mange eldre synes det er ubehagelig å prute.

– Du trenger ikke true med å skifte bank, men det er viktig å være aktiv. Ofte er det tilstrekkelig å antyde eller stille et spørsmål for å vise at man har fulgt med, sier han.

