Oslo 20110622. Førstestatsadvokat Morten Eriksen under Økokrim sin pressekonferanse i anledning påtaleavgjørelse av et straffesakskompleks som gjelder mistanker om bl.a. skattesvik og medvirkning til skattesvik begått av et riggselskap Transocean Foto: Berit Roald / Scanpix

Lederen for Transocean-granskingen trekker seg

Bare drøyt to måneder før granskingen av Økokrims håndtering av Transocean-saken skulle legges fram, trekker lederen for granskningsutvalget seg.