Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak falt med 1.100 personer.

– Ledigheten falt i januar. Det skyldes blant annet at antallet nye som meldte seg ledig til NAV var på sitt laveste nivå siden desember 2014. Vi ser imidlertid en økning i antallet personer som har gått ledige i mer enn ett år, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en melding fra Nav.

«I januar var det registrert 88.200 som helt arbeidsledige hos Nav. Dette er en nedgang på 5.000 sammenlignet med januar i fjor», skriver Nav.

Arbeidsledigheten ligger nå på 3,2 prosent, ned fra 3,4 prosent i januar i fjor. I desember i fjor lå ledigheten på 2,8 prosent. Dette er ikke sesongjusterte tall.

59 prosent av de helt ledige mottok dagpenger, ifølge Nav.

Det er i Finnmark at arbeidsledigheten økte mest, men den falt mest i Sogn og Fjordane.

Ledigheten falt eller holdt seg stabil innen alle yrker i januar. Mest falt ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag, samt for meglere og konsulenter. Dette er første gang på over tre år at det er en betydelig nedgang for ingeniør- og ikt-fag, som er yrkesgruppen som har hatt størst økning i ledigheten de siste årene, ifølge Nav.