NEW YORK (Nettavisen): Legemiddelindustriens børsindeks på New York Stock Exchange falt kraftig da republikanerne i USA la fram president Donald Trumps plan for å erstatte Obamacare.

Frykten ser ut til å ha forsvunnet nå, tre dager senere.

Torsdag steg legemiddelindeksen DRG med 0,8 prosent eller 4,07 poeng til 512,10 poeng. Den har dermed kommet seg omtrent helt tilbake til utgangspunktet før helseforsikringsplanen ble lagt fram.

Da børsen stengte mandag, lå den på 512,29 poeng.

Torsdagens kanskje største vinner på børsen i New York, var da også legemiddelselskapet Johnson & Johnson, som gikk opp 1,5 prosent eller 1,86 dollar til 125,96 dollar per aksje.

De store hovedindeksene holdt seg imidlertid nesten uendret torsdag.

Dow Jones steg med 2,46 poeng eller 0,01 prosent til 20.858,19 poeng, mens Standard & Poor 500 ligger på 2364,87 poeng etter en pluss på 1,89 poeng eller 0,08 prosent. Nasdaq gikk opp 1,25 poeng eller 0,02 prosent til 5838,81 poeng.