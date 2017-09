Lego sier opp 1.400 ansatte

Den danske leketøysprodusenten lego vil kutte 1.400 stillinger, de fleste innen utgangen av året.

Dermed forsvinner 8 prosent av staben, opplyser Lego i en pressemelding tirsdag. Lego har i dag 18.200 ansatte på verdensbasis.

– Vi er veldig lei oss for å gjøre endringer som kan påvirke livene til mange av våre medarbeidere, sier Legos styreleder Jørgen Vig Knudstorp. Han ble nylig ny toppsjef i selskapet.

Les også: Lego bytter toppsjef igjen

Legos omsetning falt med 5 prosent fra første halvår i fjor til første halvår i år. Driftsresultatet falt i samme periode med 6 prosent til 4,4 milliarder danske kroner.

Les også: - Vi kan kjøpe Lego fra danskene og flytte selskapet til Norge

Knudstorp forklarer nedskjæringene med et behov for å slanke en organisasjon som er blitt for «kompleks».

– Dessverre er det avgjørende for oss å ta disse vanskelige beslutningene, sier han.