Leilighet i Trump Tower leid ut på Airbnb

Leiligheten fikk strålende kritikker av tidligere leietakere på Airbnb, men ble tatt vekk fra nettsiden etter at avisa New York Times ba Airbnb om en kommentar til annonsen. Det er i utgangspunktet ikke lov til å leie ut eiendommer i Trump Tower via nettjenesten, og etter at Donald Trump er blitt president er sikkerhetsopplegget rundt Trump Tower naturlig nok styrket.

Luksusleiligheten har ligget ute til leie for en døgnpris på 300–450 dollar, uten adresse, men beskrivelsen gjorde det lett å forstå hvilken bygning den lå i. Leietakere ble blant annet oppfordret til å ikke lufte politiske synspunkt i bygningen og bedt om å være diskrete. Ved ankomst, der man må vise identifikasjon og gjennomgå en sikkerhetssjekk, skulle de si at de var på besøk hos eieren av leiligheten.

- Det var helt surrealistisk, for å være ærlig. Du kan høre demonstranter som roper utenfor, helt opp i bygningen, sier Mike Lamb, en av gjestene som var der i desember.

Secret Service, som har ansvaret for sikkerheten rundt presidenten og hans nærmeste, vil ikke kommentere saken.