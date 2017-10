Lekkasjer om Tesla-avgift og skattelette for aksjeeiere

Lekkasjene har vært mange før regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram torsdag formiddag.

Blant dem som kom sist og vakte oppsikt onsdag kveld, var forslaget om å innføre en ny engangsavgift på de tyngste elbilene. Den nye avgiften skal beregnes ut ifra bilens vekt, skriver Aftenposten. Det kan utgjøre prispåslag på mellom 7.000 kroner for de letteste og 70.000 kroner for de tyngste elbilene, melder TV 2.

Fremskrittspartiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi peker på at Tesla-bilene er «store, tunge biler som sliter på veien». Bellona-leder Frederic Hauge mente argumentet ikke holder vann så lenge regjeringen samtidig har gitt avgiftslettelser til hybridbiler, også SUV-er.

Regjeringen gjør etter det NRK erfarer ingen endringer i drivstoffavgiften i forslaget til statsbudsjett. Avgiften blir utelukkende prisjustert.

– I stedet for å premiere det som er bra, gjør regjeringen det motsatte. Dette forslaget til statsbudsjett er i ferd med å bli en miljøparodi, sa Hauge til NTB.

Fjerner skatteklasse 2



Ifølge NRK vil regjeringen foreslå å fjerne skatteklasse 2. Etter det NRK forstår gjør regjeringen dette for å fremme integrering. Klasse 2 gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav inntekt.

Skattelette for aksjeeiere

Regjeringen vil foreslå at aksjeeiere bare skal måtte betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi. Ifølge VG har regjeringen beregnet inntektstapet ved endringen til 700 millioner kroner.

I forslaget til statsbudsjett vil det bli presentert en pakke for yrkesfag på 65 millioner kroner.

– Vi vet at vi vil ha et stort behov for folk med yrkesfagutdanning i årene som kommer, både innen bygg, anlegg, helse og industri. Da er det viktig at vi øker kvaliteten og sikrer rekruttering, sier leder av utdannings- og forskningskomiteen Roy Steffensen (Frp) til NTB.

Regjeringen foreslår å styrke støtten til religiøse minoriteter med nye 30 millioner kroner.

– 70 prosent av verdens befolkning lever i land der tros- og livssynsfrihet er begrenset. Derfor vil vi fortsette styrkingen av arbeidet med tros- og livssynsfrihet til beste for religiøse minoriteter, sier utenriksminister Børge Brende (H) til Vårt Land.

Drivstoffavgiften forblir uendret

Bremser oljepengebruken

Finansminister Siv Jensen (Frp) kommer til Stortinget med et budsjett hvor store summer er bundet opp til forsvar, samferdsel og sykehus. Samtidig bremser hun ned oljepengebruken.

Budsjettet bærer preg av at det går bedre for norsk økonomi. Ledigheten er lavere, sysselsettingsgraden øker.

– Det gir oss handlingsrom, men vi må prioritere hardere enn vi har gjort før. Når pilene peker i riktig retning, må vi gi mindre gass. Det er avgjørende ikke å svekke konkurranseevnen til bedriftene, sier Jensen til NTB.

Statsminister Erna Solberg (H) sa nylig til Aftenposten at oljepengebruken vil ligge i underkant av 3 prosent av avkastningen av oljefondet. Krisepakkene til kommuner på Sør- og Vestlandet er borte, ifølge E24.

Her er en liste over flere lekkasjer some er kommet:

Kutter krisepakkene til vestlandet

De siste årene er det bevilget 9 milliarder kroner til de delene av landet som var hardest rammet av oljekrisen. Bevilgningene blir ikke videreført i budsjettet for 2018, skriver E24.

Åpner for dobbelt statsborgerskap

Begge regjeringspartiene har snudd i sitt syn på dobbelt statsborgerskap det siste året. Kvelden før statsbudsjettet skal legges fram, varsler de at det vil komme en høringssak om endring av statsborgerloven, melder NRK.

– Vi varsler nå at det vil komme en høringssak der vi foreslår å gi muligheten for dobbelt statsborgerskap, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

65 millioner mer til yrkesfag

I forslaget til statsbudsjett som legges fram torsdag, vil det bli presentert en pakke for yrkesfag på 65 millioner kroner.

Psykisk syke i jobb



Regjeringen ønsker å gjøre Nav-ordningen Individuell jobbstøtte (IPS), som skal hjelpe folk med psykiske problemer i jobb, varig og dobler støtten fra 100 til 200 millioner kroner, skriver Nettavisen.

Kjøp av skip fra norske verft

Låneordningen for kjøp av skip fra norske verft når disse skal brukes i Norge, utvides. Regjeringen foreslår en låne- og garantiramme på 10 milliarder i 2018.

Milliarder til Radiumhospitalet

Regjeringen setter av i overkant av 2,7 milliarder kroner i investeringslån til et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet i Oslo. Bygget på 16.000 kvadratmeter, skal etter planen stå klart i 2022.

Landsdekkende kreftscreening

Regjeringen vil øke bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet med 18 millioner kroner i neste års statsbudsjett, slik at det kan innføres over hele landet fra 2019.

500 flere IT-studiepalsser

Regjeringen vil bevilge 21,3 millioner kroner til opptrappingen av studieplassene innen IT, skriver Khrono.

Tidlig innsats i skoler og barnehager

Kommunene får 300 millioner kroner til tidlig innsats i skole og barnehage- 100 millioner av disse pengene er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter, ifølge Dagbladet.

Norske kultur og norske verdier

Regjeringen ønsker å sette av 6,7 millioner kroner til kommunene, som skal brukes til opplæring i norsk og norsk kultur og verdier.

Forlenger fengselsavtale med Nederland

Norge har forlenget den omstridte avtalen om leie av plasser i Norgerhaven fengsel i Nederland fram til oktober 2019. Det kunne justisminister Per Willy Amundsen (Frp) opplyse til Nettavisen en knapp uke før valget.

– Vi har besluttet å leie fengselsplasser i Nederland i ett år til og foreslår å bevilge 89,2 millioner kroner til dette på neste års statsbudsjett, sa justisministeren til Nettavisen.

Regjeringen vil trappe opp regnskogstøtten

Regjeringen vil øke støtten til internasjonal skogbevaring til 3 milliarder kroner i året, ifølge klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Norge samarbeider med en rekke utviklingsland om å stanse ødeleggelsen av verdens regnskoger. Siden 2013 har regjeringen til sammen bevilget 13,7 milliarder kroner til dette.

For 2018 blir økningen på 42 millioner kroner, melder NTB.

Øker bevilgningen til Sjøforsvaret

Knappe to uker før valget kunne Regjeringen melde at den vil bruke om lag 4,1 milliarder kroner på Sjøforsvaret i neste års budsjett– en reell økning på 84,5 millioner kroner.

Økningen skal sikre høyere beredskap og et mer langsiktig vedlikeholdsarbeid med flåten, opplyser regjeringen til Dagbladet.

– Det er et klart signal om at vi går fra ord til handling i forsvarspolitikken og et budsjett i tråd med langtidsplanen, sa Erna Solberg til avisen.

