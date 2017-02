Lengste rekordrekke siden 1987 for Dow Jones

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Dow Jones stengte onsdag på 20.774,10 poeng etter å ha gått opp 0,15 prosent eller 31,10 poeng.

Oppgangen var ikke stor, men det var nok til å gi grønne tall og dermed score den lengste seiersrekken siden 1987, ifølge Market Watch.

Warren Buffetts hedgefond Berkshire Hathaway var blant vinnerne med en pluss på 0,21 prosent, noe som er mer betydelig enn det kan se ut til, på grunn av dets størrelse.

Nasdaq gikk ned 0,09 prosent eller 5,32 poeng til 5860,63 poeng, mens Standard & Poor 500 falt 0,11 prosent eller 2,56 poeng til 2362,82 poeng.

Rett etter stengetid onsdag kom for øvrig resultatene fra Tesla, som gikk ned 1,4 prosent i løpet av New York-børsens åpningstid fra 15.30 til 22.00 norsk tid.

Dette er første resultatfremlegging etter at Tesla kjøpte opp SolarCity.

Tesla rapporterer ifølge Market Watch om salg på 2,28 milliarder dollar. Justert tap er 69 cents per aksje, som er dårligere enn ventet.

Selskapet melder at det vil starte en begrenset produksjon av Model 3 i juni, med 5000 biler per uke innen slutten av året og 10.000 per uke i løpet a 2018.

En interessant nyhet er at Tesla vil utvide sitt service- og ladenettverk i forbindelse med utrullingen av Model 3.

«Ettersom over 80 prosent av våre reparasjoner er så små at de kan løses på avstand, utvider vi vårt mobile servicetilbud slik at Tesla kan utføre reparasjoner ved eierens hjem eller kontor», opplyser selskapet i sitt aksjebrev.