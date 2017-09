Lik kostnad for ny og brukt hytte

Kostnadspress i byggebransjen og et stort overskudd av tomter gjør det like økonomisk attraktivt å bygge hytte selv som å kjøpe brukt, ifølge Prognosesenteret.

– Det er helt likeverdige alternativer. Det er en helt fantastisk situasjon, sier Bjørn-Erik Øye ved Prognosesenteret.

– Prisen på snitthytta er 1,7 millioner kroner. Men i denne statistikken er det inkludert hytter med lav standard. Til sammenligning kan du bygge en bra hytte for rundt 2,5 millioner kroner, så lenge du ikke kjøper tomt midt i slalåmløypa på Hafjell, sier han.

I 2016 ble 8.000 nye hytter påbegynt, det er et rekordhøyt antall og en av grunnene til prisutligningen.

– Det er et megastort tilbud på tomter i Norge, og prisveksten holder seg moderat. Kommunene er også mer positive, og beslutningslinjene er blitt kortere. Det virker som de lettere godkjenner hytteområder enn boligområder, sier han.

Øye mistenker imidlertid at kostnadspresset i bygg- og anleggsbransjen kan være i ferd med å endre seg, og at tomteprisene er på vei opp. Men om man vil bygge selv, har Øye en klar anbefaling for kvadratmeterprisen:

– Rundt 31.000 kroner inklusive tomt, men jeg vet det er de som klarer å bygge for lavere pris også. Folkehytta er mellom 2,5 og 3 millioner kroner og på 90 kvadratmeter, sier han.

(©NTB)

