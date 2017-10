Lindorff: Norges dårligste betalere bor i Finnmark

Halvparten av kommunene med de dårligste betalerne ligger i samme fylke.

Landets dårligste betalere bor i Finnmark-kommunene Gamvik og Hasvik. Her har henholdsvis 10,4 prosent og 9,8 prosent av innbyggerne betalingsanmerkninger.

Det viser tall fra Lindorff mandag.

Betalingsproblemer

Jumbokommunen Gamvik er en av Norges nordligste, og ligger ved Tanafjorden. Drøye 1.100 mennesker bor i kommunen.

Øykommunen Hasvik, som kom nest nederst, ligger i Vest-Finnmark og grenser til Alta og Hammerfest kommuner. Det bor 1.000 innbyggere i kommunen.

Finnmark innehar fem av ti plasseringer på topp ti-listen over kommuner med størst andel innbyggere med betalingsanmerkninger.

- Historisk har Finnmark vært et av fylkene med størst betalingsproblemer. At 1 av 10 har betalingsproblemer i enkelte kommuner skyldes høyere arbeidsledighet enn andre steder i landet, sier direktør for marked og kommunikasjon i inkassoselskapet Lindorff, Stig Inge Eikemo i en kommentar.

Troms-kommunen Torsken er den tredje dårligste kommunen i landet- Der har hele 9,6 prosent av innbyggerne betalingsanmerkninger.

På landsbasis hadde 255.000 privatpersoner i Norge betalingsanmerkning ved utgangen pr 30. juni 2017. I snitt har 5,6 prosent av landets befolkning betalingsanmerkning , som oppstår når regninger ikke blir gjort opp og går til inkasso.

Sogn og Fjordane troner øverst

Mens Finnmark, landets minste fylke målt etter befolkning, innebar jumboplassen, ligger fylket med nest færrest innbyggere, Sogn og Fjordane, på en suveren førsteplass.

Imponerende åtte av ti kommuner på topp-listen ligger i vestlandsfylket, inkludert alle de fire øverste. Hornindal i Nordfjord topper listen med 1,55 prosent innbyggere med betalingsanmerkninger, etterfulgt av Vik med 2,05, Gloppen med 2,17 og Fjaler med 2,18 prosent følger etter.

- Sogn og Fjordane dominerer listen over kommuner med minst andel av innbyggere med betalingsanmerkning. Det er imponerende at åtte av ti kommuner på topp-listen ligger i fylket, som preges av mange sterke næringer, sier Eikemo.

