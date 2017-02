Listhaug bekymret for boken «Sannheten om Sylvi»

ANNONSE

Vara for Venstre på Stortinget og kommentator i Bergens Tidende (BT), Mathias Fischer, skriver en uautorisert biografi om Sylvi Listhaug.

Det liker ikke statsråden, ifølge Dagbladet.

- Dette er en bok som jeg ikke kommer til å medvirke til eller kommentere. Dette har jeg tydelig meddelt forfatteren via min politiske rådgiver, sier innvandrings- og integreringsminister, Sylvi Listhaug (Frp) til avisen.

Hun forteller at hun ble forundret over skribentens politiske verv. Fischer er tidligere leder av Bergen Unge Venstre og nestleder i Hordaland Unge Venstre. Nå er han andre vara til Stortinget for Hordaland Venstre.

Les også: Forsøpling i Bergens Tidende

Avviser kritikken

Det er Listhaugs politiske rådgiver, Espen Teigen, som har sendt bekymringsbrevet til Gyldendal-direktør Arne Magnus. Der påpeker han rolleblandingen.

Teigen sier dette blir som om Frps innvandringspolitiske talsmann, Mazyar Keshvari, skulle skrevet bok om Venstre-leder Trine Skei Grande.

Fischers bokredaktør, Reidar Mide Solberg, i Gyldendal, mener problemstillingen er konstruert siden Fischer har meldt seg ut av Venstre.

Og boken, den skal etter planen finne sin plass i salgshyllene til våren.